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Жители Лефортова почувствовали себя тургеневскими барышнями и истинными кавалерами
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Жители Лефортова почувствовали себя тургеневскими барышнями и истинными кавалерами 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Бал «Тургеневский вальс» завершил программу традиционной акции «Библионочь-2018» в библиотеке № 122 имени Александра Грина. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
— Красочный бал открылся венским вальсом. Затем на мастер-классе участники творческого клуба «Страна чудес» показали новичкам, как правильно исполняется контрданс. Под занавес Библионочи можно было с головой окунуться в атмосферу тургеневской эпохи и действительно почувствовать себя тургеневской барышней или истинным кавалером эпохи XIX века. Бал продлился ровно до полуночи, — сообщила Мальцева.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)
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