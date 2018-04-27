Жители Лефортова почувствовали себя тургеневскими барышнями и истинными кавалерами

Бал «Тургеневский вальс» завершил программу традиционной акции «Библионочь-2018» в библиотеке № 122 имени Александра Грина . Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева

— Красочный бал открылся венским вальсом. Затем на мастер-классе участники творческого клуба «Страна чудес» показали новичкам, как правильно исполняется контрданс. Под занавес Библионочи можно было с головой окунуться в атмосферу тургеневской эпохи и действительно почувствовать себя тургеневской барышней или истинным кавалером эпохи XIX века. Бал продлился ровно до полуночи, — сообщила Мальцева.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)