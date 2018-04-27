В администрации НАО утвердили порядок сопровождения сирот после выпуска из интернатов

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Правительство Ненецкого автономного округа утвердило порядок организации сопровождения детей-сирот после окончания интерната. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Администрация утвердила порядок организации постинтернатного сопровождения детей-сирот НАО. Соответствующий проект постановления утвержден на очередном заседании сегодня, 27 апреля. В ближайшее время в бюджете предусмотрят средства на функционирование системы постинтернатного сопровождения", — говорится в сообщении.

Сопровождение предполагает социальную поддержку сирот, оставшихся без попечения родителей и адаптацию их к взрослой жизни. Согласно новому документу, вводится понятие наставника, который будет курировать сирот после выпуска из учебного заведения. При этом наставник будет получать вознаграждение в размере 2 тыс. рублей.

"Наставником может стать любой социально близкий ребенку человек: воспитатель, сосед, дальний родственник, учитель. Согласно требованиям, каждый наставник может сопровождать не более пяти детей одновременно", — отмечается в сообщении.

По данным профильного департамента, сейчас в регионе проживают 232 человека в возрасте от 16 до 23 лет, относящихся к категории лиц, которым могут предоставить услугу по постинтернатному сопровождению.