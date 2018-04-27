Красный поворот

Имена творцов русской революции известны всем. Ленин, Троцкий, Свердлов, Киров, Красин, Сталин и сотни других. Но мало кто знает — у социалистической революции женское лицо. За борцами с самодержавием стояли женщины. Именно они стали причиной краха Российской империи.

Какое «оружие» помогало Александре Коллонтай оказывать влияние на мужчин? Как женщины превратили олигарха Троцкого в революционера и погубили Ленина? Почему баронессу Софию Де Боде называют «легендой белого движения»? И какая она — новая советская женщина? Ответы — в нашем документальном фильме «Красный поворот».

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