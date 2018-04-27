Косино-ухтомцы приняли участие в акции по сбору крышечек для помощи больному ребенку

В минувшее воскресенье на Святоозерской возле дома 15 представители инициативной группы приглашали москвичей поучаствовать в проекте #добрые крышечки и заодно начать осваивать раздельный сбор отходов.

Впервые сбор пластиковых крышечек в России прошел в 2016 году, когда собирались средства на инвалидную коляску для подростка. Акция распространилась на многие города России. Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» принимает собранные крышечки, сдает их на переработку на завод, а вырученные средства направляет на адресную помощь нуждающемуся ребенку.

Многие жители района и соседних Люберец приносили пакеты с уже накопленными крышечками. Кто-то узнал об акции из объявления, кто-то — из соцсетей. Некоторые подошли к процессу творчески — мама с дочкой принесли 3 пакета, отсортированные по цветам. Находчивость проявили и некоторые подростки, которые узнав, что в качестве подарка дают шоколадку, стали приносить крышечки горстями. Однако активисты пояснили, что на переработку принимают только чистое сырье.

Более того, у места сбора можно было получить консультацию, как стать членом инициативной группы. Энтузиасты получали контейнер для того, чтобы поставить в своем подъезде и организовать сбор крышек там.

Первая акция прошла удачно. Совместными усилиями удалось собрать свыше 7,5 кг, волонтеры Фонда уже отвезли их на переработку. А это значит, что еще одному ребенку с особенностями развития удастся облегчить жизнь, и в общей помощи будет частичка нашего с вами тепла.