Костромичам предлагают стать участниками крупнейших молодежных форумов России

Молодежь Костромской области приглашают к участию в масштабных форумах, которые в этом году пройдут по всей России. Уже можно определиться, какой форум вам интересен, и подготовить заявку, сообщает комитет по делам молодежи Костромской области.

В этом году пройдут такие форумы как «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме», «Амур», «Балтийский Артек», международный молодежный форум «Евразия». Здесь вы сможете приобрести новые знания, найти единомышленников, создать свой проект, защитить его и получить грант на реализацию.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур» продлится с 13 по 27 июня в городе Комсомольск-на-Амуре. С 13 по 19 июня пройдет смена «Человеческий капитал», а с 21 по 27 — «Инженеры будущего».

Форум «Территория смыслов на Клязьме» пройдет с 27 июня по 20 августа. Участников ждут следующие смены:

— 27.06. — 3.07. «Студенческие клубы и объединения»; — 5.07. — 11.07. «Молодые педагоги»; — 13.07. — 19.07. «Молодые логисты»; — 21.07. — 27.07. «Молодые специалисты связи и массовых коммуникаций»; — 29.07. — 4.08. «Молодые политики и управленцы»; — 6.08. — 12.08. «Молодые добровольцы и гражданские активисты»; — 14.08. — 20.08. «Молодые медики».

Форум «Таврида» в Крыму пройдет с 16 июля по 31 августа. Вниманию участников предлагают такие смены:

— 16.07. — 22.07. «Молодые вокалисты, музыканты и хореографы народники, мастера народного художественного промысла»; — 24.07. — 30.07. «Молодые урбанисты, уличные художники, скульпторы, дизайнеры (в том числе fashion — дизайнеры), фотохудожники»; — 1.08. — 7.08. «Молодые актеры кино, режиссеры, продюсеры, сценаристы кино и анимации, художники — мультипликаторы, аниматоры, клипмейкеры»; — 9.08 — 15.08. «Молодые актеры и режиссеры театра, драматурги, прозаики, поэты, критики и барды»; — 17.08. — 23.08. «Молодые вокалисты и музыканты, sound — продюсеры, диджеи»; — 25.08. — 31.08. «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры».

Форум «Балтийский Артек» в Калининградской области пройдет с 9 по 16 августа, а форум «Евразия» — с 17 по 23 сентября в Оренбурге.

Зарегистрироваться на смены можно через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru.