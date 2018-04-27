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В Есенинке прошла встреча читателей с писателем Елизаветой Орех
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В Есенинке прошла встреча читателей с писателем Елизаветой Орех 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На днях в библиотеке № 186 им. С. А. Есенина состоялась презентация книги автора Елизаветы Орех «Я снова в строю!», которая прошла в очень теплой, доверительной и творческой атмосфере.
В презентации своей книги приняла участие сама автор Елизавета Орех — жительница нашего Академического района. Елизавета рассказала гостям мероприятия о своей новой книге, а затем с удовольствием пообщалась с читателями, у которых нашлось к молодой писательнице много вопросом.
В завершении встречи был организован концерт и фуршет.
Напомним, что Елизавета Орех пользуется известностью как молодая, но весьма перспективная писательница, уже успевшая порадовать читателей десятками произведений, в числе которых «Бороться до конца! И победить!». В ней Елизавета рассказывает о молодой женщине, жизнь которой перевернула нелепая автоавария, и все пришлось начинать с нуля, — даже ходить и говорить. Ее рассказ — о долгом пути из бездны, тяжелой борьбе с обстоятельствами и злыми людьми, причем об этом Лиза знает не понаслышке. Ей самой пришлось пережить трагедию и бороться за возвращение к активной, насыщенной творческой работой жизни.
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