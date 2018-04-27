Петр Мамонов: путь к Богу

Петр Мамонов — одна из самых заметных фигур в современной музыке и кино. До 45 лет он вел богемный образ жизни, который, к сожалению, погубил многих представителей творческой среды. Но с Мамоновым случилось иначе — он принял православие и фактически ушел от мира.

Творец андерграунда

Родился Петр Николаевич Мамонов 14 апреля 1951 года в Москве. Отец его был инженером, мать — переводчицей со скандинавских языков. Артистические способности проявились у мальчика с детства. Тем не менее он окончил Московский полиграфический техникум, потом учился на редакторском факультете Московского полиграфического института. Тусовался с хиппи, вел себя настолько эпатажно, что его признали негодным для службы в армии по психическим показаниям. Уйдя в андерграунд, трудился наборщиком в типографии «Красный пролетарий», корректором и заведующим отделом писем в журнале «Пионер», грузчиком, кочегаром, банщиком и даже лифтером в Доме Литфонда. В то же время он писал песни, делал переводы стихов с английского и норвежского.

В 1983 году Мамонов вместе с младшим братом Алексеем Бортничуком, Павлом Хотиным и Александром Липницким организовал знаменитую рок-группу «Звуки Му». Начали с квартирников. После того как первый альбом группы был удачно издан в Англии, Мамонову и его музыкантам предложили гастроли по Европе и США. Они имели огромный успех. Вернувшись в СССР, группа записала альбом «Транснадежность» и вскоре распалась. Всего группа записала 20 музыкальных альбомов.

В 1991–1995 годах Мамонов вместе с Алексеем Бортничуком работали над проектом «Мамонов и Алексей». В 1994-м Мамонов попытался возродить «Звуки Му», пригласив в группу знаменитого басиста Евгения Казанцева и барабанщика Юрия Кистенева. Они записали несколько альбомов, однако и этот состав через какое-то время распался.

Параллельно Мамонов занимался театром. На сцене драматического театра имени К. С. Станиславского он поставил музыкальные шоу-спектакли «Лысый брюнет» (1991), «Полковнику никто не пишет» (1995), «Есть ли жизнь на Марсе?» (1997). Были и заметные кинороли в фильмах «Игла» (1988), «Такси-блюз» (1990), «Нога» (1991), «Время печали еще не пришло» (1995).

Путь к Богу

Ни для кого не было секретом, что у Мамонова большие проблемы с алкоголем. Кроме того, он употреблял наркотики. Еще в 1985 году во времена сухого закона Петр чуть не умер, отравившись каким-то растворителем.

И вдруг в 1995 году появились сообщения о том, что актер бросил все и переехал в деревню Ефаново неподалеку от подмосковной Вереи, где ранее выстроил себе дом. Впоследствии он признался, что находился в то время в состоянии глубокой депрессии после окончательного распада «Звуков Му». «У меня был полный крах жизни, — говорил он. — Я уперся рогом в сорок пять лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая, а жить мне стало незачем».

Выход Мамонов увидел в принятии православия. Он вспомнил, что прапрадед его был протоиереем собора Василия Блаженного. Купил Молитвослов, стал посещать местный храм, регулярно молиться и исповедоваться, попробовал полностью отказался от употребления алкоголя и марихуаны.

Но бороться с тягой к спиртному было сложно. В 2003 году Мамонов очутился в психиатрической клинике имени Корсакова, пережил кому, реанимацию, был на грани смерти. Ему пришлось пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости. И вот в 2005 году впервые после долгого перерыва Мамонов вновь появился на экране, сыграв в малобюджетном фильме молодого режиссера Сергея Лобана «Пыль» роль профессора, который ставит психические эксперименты над людьми.

Святой и грешник

И все же истинную славу актеру принесла другая картина — «Остров», снятая в 2006 году Павлом Лунгиным. Петр сыграл главную роль — юродивого старца Анатолия, ведущего отшельнический образ жизни, искупая когда-то совершенный грех убийства. Перед съемками Мамонов попросил благословения у своего духовника и получил его.

Фильм принес актеру премию «Ника» в категории «Лучшая мужская роль», а также получил массу других наград и был признан лучшей картиной года. Говорили, что фактически Мамонов сыграл самого себя.

После выхода «Острова» в деревню, где живет Мамонов, потянулись больные и страждущие — люди отождествляли артиста с его персонажем и надеялись, что он сможет им помочь: так убедителен он был, создавая образ святого старца.

«В христианстве есть много святых, которые были грешниками, — рассказывает Петр Мамонов о своем персонаже. — И именно грех служил толчком, чтобы уйти из мира. Человек изменяется, слава Богу. Он может преобразиться».