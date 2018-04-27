В Воронеже соседи собрали деньги на похороны выпавшей из окна малышки

Трагедия не оставила равнодушными жильцов микрорайона Боровое. Жители микрорайона Боровое собрали 46,5 тыс. рублей на похороны девочки, которая выпала из окна восьмого этажа. Неравнодушные соседи взяли на себя организацию похорон, покупку всех атрибутов к ним и сопровождение матери по всем делам, сообщили горожане в группе «Микрорайон Боровое» в соцсети. Соседи погибшей малышки, который был всего год и десять месяцев, не ожидали собрать такую большую сумму. Более того, никто и подумать не мог, что похоронное бюро и морг не возьмут за свои услуги деньги — а именно так и случилось. Из собранных 46,5 тыс. рублей пока потрачено только около 12 тыс. рублей. — Часть средств ушли на покупку необходимого для похорон, на покупку продуктов и необходимого на данный момент брату погибшей, он находится сейчас в больнице, потому что так положено, с ним всё хорошо. Хотим купить ещё игрушек и продукты, отвезтиих в больницу. Также будет оплачен собранными деньгами памятник и оградка. Собранные деньги по определённым соображениям передавать семье погибшей не стоит, — сообщили администраторы группы. Малышку похоронили на Будённовском кладбище в пятницу, 27 апреля.