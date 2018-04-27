В Воронеже соседи собрали деньги на похороны выпавшей из окна малышки 

Трагедия не оставила равнодушными жильцов микрорайона Боровое. Жители микрорайона Боровое собрали 46,5 тыс. рублей на похороны девочки, которая выпала из окна восьмого этажа. Неравнодушные соседи взяли на себя организацию похорон, покупку всех атрибутов к ним и сопровождение матери по всем делам, сообщили горожане в группе «Микрорайон Боровое» в соцсети. Соседи погибшей малышки, который был всего год и десять месяцев, не ожидали собрать такую большую сумму. Более того, никто и подумать не мог, что похоронное бюро и морг не возьмут за свои услуги деньги — а именно так и случилось. Из собранных 46,5 тыс. рублей пока потрачено только около 12 тыс. рублей. — Часть средств ушли на покупку необходимого для похорон, на покупку продуктов и необходимого на данный момент брату погибшей, он находится сейчас в больнице, потому что так положено, с ним всё хорошо. Хотим купить ещё игрушек и продукты, отвезтиих в больницу. Также будет оплачен собранными деньгами памятник и оградка. Собранные деньги по определённым соображениям передавать семье погибшей не стоит, — сообщили администраторы группы. Малышку похоронили на Будённовском кладбище в пятницу, 27 апреля.
Девочка выпала из окна многоэтажки на улице Фёдора Тютчева в микрорайоне Боровое утром среды, 25 апреля. В квартире она находилась с мамой и 4-летним братом. Когда женщина отлучилась на кухню, малышка забралась на диван, затем на подоконник и выпала в открытое окно. По словам очевидцев, малышка была жива, когда приехали врачи скорой. Она умерла при транспортировке в больницу. Соседи, обсуждающие трагедию в соцсетях, рассказали, что девочка росла в неблагополучной семье. Жильцы дома не раз заявляли в полицию и опеку о том, что двое маленьких детей в опасности. На 26 апреля было назначено судебное заседание о лишении матери родительских прав. Но изъять малышку из семьи не успели. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальная санкция по статье — 2 года лишения свободы. В связи с трагедией сотрудники СК обратились к родителям с просьбой более внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами. По возможности, следует отодвинуть всю мебель, которая могла бы помочь ребенку залезть на подоконник. Кроме того, специалисты попросили не рассчитывать на москитные сетки. Они не смогут защитить детей от падений. Наоборот, они вызывают у ребенка иллюзию безопасности. Дети опираются как на окно, так и на нее, после чего выпадают вместе с сеткой. Екатерина Трещикова Фото — «Микрорайон Боровое»