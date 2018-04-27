Сатаев поздравил участников семейного фестиваля «Крепка семья — крепка Держава»

27 апреля заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев поздравил победителей традиционного районного фестиваля семейного творчества «Крепка семья — крепка Держава», который проходил в школе №121 Канавинского района. Мероприятие приурочено к приближающейся годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках 90-летия Канавинского района.

Николай Сатаев поприветствовал участников конкурса и вручил им цветы и подарки. Он отметил важность проведения подобных мероприятий и призвал поддерживать и сохранять такие замечательные традиции. Фестиваль проходит в Канавинском районе уже в 21-й раз, и Николай Сатаев почти каждый год является почетным гостем фестиваля.

В мероприятии приняли участие шесть семей из различных школ района. Победителем стала семья Коптеловых, состоящая из мамы Натальи Григорьевны, педагога дополнительного образования, папы Вячеслава Николаевича, автомеханика, и двоих дочерей — Елизаветы, ученицы православной гимназии, и Василиссы, ученицы школы №110. Они представили визитную карточку, в которой рассказали о своих традициях, увлечениях и достижениях. Семья Коптеловых хранит традиции своих бабушек и дедушек, которые поднимали целину на Алтае, встречали Валерия Чкалова в Ванкувере, защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Сами Коптеловы оказывают помощь детям с ограниченными возможностями, помогают безнадзорным животным.

Также жюри фестиваля определило победителей в шести номинациях. Семья Ситновых стала победителем в номинации «Будущее рождается сегодня», семья Булатовых победила в номинации «Настоящее родом из прошлого», семья Юриных — в номинации «Семья — источник силы и любви», семья Мироновых — в номинации «Семья — источник вдохновения», семья Пидгалец — в номинации «Доверие, любовь и доброта». Семья Коптеловых также признана победителем в номинации «Пока в душе не высушен родник».

От имени председателя Думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина участникам фестиваля были вручены цветы и подарочные сертификаты в спортивный магазин федеральной сети.

Семья Коптеловых будет представлять Канавинский район на городском фестивале «Семья года 2018», который состоится 15 мая.