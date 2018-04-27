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Пожилым немецким алкоголикам прописали спиртное
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Пожилым немецким алкоголикам прописали спиртное 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Постояльцы отделения для пожилых алкоголиков в доме престарелых святого Йозефа немецкого города Дюссельдорф регулярно ппринимают легкие спиртные напитки, в частности красное и белое вино, шампанское и пиво. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Необходимое количество алкоголя определяется врачами и социальными работниками после осмотра и беседы. «В данном случае речь идет не о том, чтобы отучить стариков от злоупотребления алкоголем, что практически безнадежно, но о том, чтобы помочь им сдерживать, контролировать свою алкогольную зависимость», — поясняет директор дома престарелых Тино Габерле. По его словам, режим дня построен таким образом, чтобы отвлечь их от желания выпить.
Сейчас в доме престарелых ухаживают за 15 пожилыми людьми, которые страдают алкогольной зависимостью. Большинство из них — мужчины. Один из них спился, когда обанкротилась фирма, которую он основал. Другой из-за алкоголизма потерял работу и стал бездомным. Теперь ему выделяют три-четыре бутылки пива в день.
Помимо Дюссельдорфа, такие отделения имеются еще в двух домах престарелых, один из которых располагается во Фрайбурге, а другой — в Регенсбурге. Все три заведения финансирует католическая благотворительная организация Caritas. Сейчас рассматривается вопрос о расширении отделения в доме престарелых святого Йозефа в два раза.
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