В Луге распахнул свои двери обновленный детский сад

25 апреля состоялось торжественное открытие детского сада № 7 города Луги после капитального ремонта. 80 малышей уже оценили обновленный садик, которого так долго ждали.

В ходе ремонта заменили все инженерные сети, провели ремонт фасада здания и всех внутренних помещений, полностью заменили кровлю, сделали благоустройство территории. Закупили новую мебель, игрушки и оборудование.

На мероприятии присутствовали представители районной администрации, работники, дети и родители детского сада № 7.