В Луге распахнул свои двери обновленный детский сад 

25 апреля состоялось торжественное открытие детского сада № 7 города Луги после капитального ремонта. 80 малышей уже оценили обновленный садик, которого так долго ждали.
В ходе ремонта заменили все инженерные сети, провели ремонт фасада здания и всех внутренних помещений, полностью заменили кровлю, сделали благоустройство территории. Закупили новую мебель, игрушки и оборудование.
С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Малащенко Олег Михайлович, заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Коваль Олег Сергеевич, и.о. главы администрации Лужского муниципального района Намлиев Юрий Владимирович, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе, председатель постоянной комиссии по образованию и молодежной политике Перминов Александр Александрович.
На мероприятии присутствовали представители районной администрации, работники, дети и родители детского сада № 7.