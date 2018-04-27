Нагиева приревновали к Маликову в новом ролике МТС

Рекламные кампании МТС уже стали для зрителей настоящим сериалом. Семейная жизнь Нагиева и его рекламной жены Марии Горбань каждый раз играет новыми красками. Не так давно мы узнали об их идеальных отношениях с многочисленными родственниками, а теперь пришло время встретиться и с соседями пары.

На этот раз зрителям придется наблюдать за настоящей семейной драмой — супруга Нагиева нашла на диване длинный волос.

Оказалось, что он принадлежит соседу по дачному поселку и тезке Дмитрию Маликову , который до сих пор не установил у себя дома спутниковое телевидение от МТС и поэтому ходил смотреть футбол к чете Нагиевых.

Попытки убедить в этом Марию оказались тщетными, поэтому Нагиев собрал всё самое необходимое — например, спутниковую тарелку — и отправился в гости к соседу.

«Люди, которые однажды распробовали спутниковое телевидение от МТС, уже не смогут от него оторваться. Тем более МТС предлагает выгодную цену, в которую входит не только оборудование, но и полгода просмотра любимых каналов. Неудивительно, что Дима Нагиев, сбегая на время от разбушевавшейся подруги, берет с собой лишь самое необходимое: личные вещи и спутниковую тарелку», — рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Съёмки роликов проходили в Москве в павильоне. В перерывах между дублями Дмитрий Маликов играл для съемочной группы на рояле.

Режиссером ролика стал Ярослав Чеважевский , а в качестве музыкального сопровождения ролика была использована хорошо известная российскому зрителю песня ВИА «Песняры» — «Косил Ясь конюшину».

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, интернет, наружная реклама, радио, АЗС, электрички.

Состав творческой группы:

Наталия Глаголева Мария Яковлева Елена Крымская Елена Исакова

Андрей Иванов Дарья Булахтина Артем Саруханян Иван Отчик Екатерина Уткина Анастасия Прямилова Ирина Корюкова Валерий Горохов Дмитрий Рубежов

Режиссер

Ярослав Чеважевский