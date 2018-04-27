Француз подглядывает за жителями Гонконга на крышах небоскребов

Французский фотограф Роман Жак-Лагрез (Romain Jacquet-Lagrèze) уже давно живет и работает в Гонконге. Местные каменные джунгли не раз попадали в поле зрения его объектива. Но фотографии, которые вы найдете в этой подборке, объединяет одна идея — фотограф «подглядывает» за повседневной жизнью гонконгцев, которые занимаются своими обычными делами на крышах местных небоскребов, даже не подозревая о том, что за ними наблюдают.

Источник: Bored Panda

Это кадры проекта под названием «Бетонные истории», над которым фотограф работает с 2014 года. Вот что он рассказывает о своей работе:

«Эта фотосерия началась по чистой случайности. Однажды утром я бродил по крыше в поисках новой темы для очередного фотопроекта про Гонконг. Небо в тот день было совершенно ясным, а восходящее солнце мало-помалу освещало город, пробиваясь лучами в просветах между высотками. В какой-то момент часть крыши, расположенная поблизости, озарилась светом, и я заметил, как там что-то движется. Приглядевшись внимательнее, я понял, что там кто-то чинит антенну. Очарованный моментом, я быстро спустил кнопку затвора…»

Сад бонсай.

Форсаж на крыше.

На бамбуковых лесах.

Отжимайся!

Жизнь в серо-розовых тонах.

Бетонный каньон.

Утренний ремонт.

Маленькая репортерша.

На закате она снимает белье.

Вяленое мясо.

На углу.

Прогулка в небесах.