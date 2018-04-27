Ещё
Француз подглядывает за жителями Гонконга на крышах небоскребов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Француз подглядывает за жителями Гонконга на крышах небоскребов 

Bigpicture.ru 33 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Французский фотограф Роман Жак-Лагрез (Romain Jacquet-Lagrèze) уже давно живет и работает в Гонконге. Местные каменные джунгли не раз попадали в поле зрения его объектива. Но фотографии, которые вы найдете в этой подборке, объединяет одна идея — фотограф «подглядывает» за повседневной жизнью гонконгцев, которые занимаются своими обычными делами на крышах местных небоскребов, даже не подозревая о том, что за ними наблюдают.
Источник: Bored Panda
Это кадры проекта под названием «Бетонные истории», над которым фотограф работает с 2014 года. Вот что он рассказывает о своей работе:
«Эта фотосерия началась по чистой случайности. Однажды утром я бродил по крыше в поисках новой темы для очередного фотопроекта про Гонконг. Небо в тот день было совершенно ясным, а восходящее солнце мало-помалу освещало город, пробиваясь лучами в просветах между высотками. В какой-то момент часть крыши, расположенная поблизости, озарилась светом, и я заметил, как там что-то движется. Приглядевшись внимательнее, я понял, что там кто-то чинит антенну. Очарованный моментом, я быстро спустил кнопку затвора…»
Сад бонсай.
Форсаж на крыше.
На бамбуковых лесах.
Отжимайся!
Жизнь в серо-розовых тонах.
Бетонный каньон.
Утренний ремонт.
Маленькая репортерша.
На закате она снимает белье.
Вяленое мясо.
На углу.
Прогулка в небесах.
Bigpicture.ru: последние новости
Как раньше в Голливуде снимали постельные сцены «Каждый вечер бесплатное пиво!»: лауреат Пулитцеровской премии ушел из журналистики на пивоварню Выбираем лучшую версию фильма «12 стульев»: Гайдай или Захаров?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении17
Как уходили знаменитости17
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение