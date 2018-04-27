Организаторы «Евровидения» запретили проносить с собой тележки, лестницы и шлемы

Организаторы «Евровидения» запретили проносить на концерты тележки из супермаркетов, скотч, лестницы и шлемы. Кроме того, фанаты не смогут взять собой палки для селфи, кружки, внешние аккумуляторы и багажные сумки. Почему именно эти предметы попали в «санкционный» список, организаторы не пояснили.

Также под запрет попали и лекарства. Однако человек сможет принести с собой препарат, если будет иметь при себе рецепт от врача.

В более традиционной части списка значатся огнестрельное оружие, ножи, наркотики, еда, скальпели и пиротехника, сообщают "Аргументы недели"

"Евровидение" пройдет Лиссабоне 8, 10 и 12 мая. Россию представит певица Юлия Самойлова , она появится на сцене песенного конкурса во второй полуфинале 10 мая под номером шесть.

Ранее координатор главного музыкального события мая выразил надежду, что конкурс не будет политическим.