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Организаторы «Евровидения» запретили проносить с собой тележки, лестницы и шлемы
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Организаторы «Евровидения» запретили проносить с собой тележки, лестницы и шлемы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Организаторы «Евровидения» запретили проносить на концерты тележки из супермаркетов, скотч, лестницы и шлемы. Кроме того, фанаты не смогут взять собой палки для селфи, кружки, внешние аккумуляторы и багажные сумки. Почему именно эти предметы попали в «санкционный» список, организаторы не пояснили.
Также под запрет попали и лекарства. Однако человек сможет принести с собой препарат, если будет иметь при себе рецепт от врача.
В более традиционной части списка значатся огнестрельное оружие, ножи, наркотики, еда, скальпели и пиротехника, сообщают "Аргументы недели".
"Евровидение" пройдет Лиссабоне 8, 10 и 12 мая. Россию представит певица Юлия Самойлова, она появится на сцене песенного конкурса во второй полуфинале 10 мая под номером шесть.
Ранее координатор главного музыкального события мая выразил надежду, что конкурс не будет политическим.
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