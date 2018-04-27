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Найденное в ХМАО судно рубежа XVIII — XIX веков могут превратить в туристический объект
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Найденное в ХМАО судно рубежа XVIII — XIX веков могут превратить в туристический объект 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Нижневартовский краеведческий музей ведет реставрацию и подготовку к экспонированию торгового судна конца XVIII — начала XIX века, обнаруженного на берегу протоки Кирьяс. Работы могут занять ближайшие шесть — семь лет, после чего судно выставят в специально отведенном для этого зале, оно должно стать одним из новых туристических объектов города, рассказала в ходе конференции «Полярные чтения-2018» в Санкт-Петербурге главный хранитель музея Наталия Катаева.
"Мы отреставрировали и законсервировали самые ветхие части — носовую часть, это примерно 1/8 длины судна. Сейчас она находится в зале Нижневартовского краеведческого музея. Остальная часть проходит реставрацию, которая, я думаю, продлится лет шесть. Есть перспектива полного восстановления судна", — рассказала Катаева.
Останки суда длинной в 34 метра обнаружили под Нижневартовском еще в 1997 году рыбаком Валерием Котлобаем. Почти 20 лет пролежал остов корабля на том же месте, прежде чем археологам и музейщикам удалось их извлечь из земли и отправить на просушку и реставрацию. Параллельно идет изучение истории судна — ученые предполагают, что это барка (речное судно), которую могли построить в Тобольске или более южных районах.
По проекту, судно, признанное объектом культурного наследия, должно занять после реставрации место в новом здании краеведческого музея, где для него при строительстве предусмотрят отдельный зал. Однако продумывается и альтернативный вариант, когда для экспонирования судна могут переоборудовать ангар на берегу Оби.
"Полярные чтения" проходят в пятницу и субботу в Петербурге на площадке музея Ледокол «Красин» в Петербурге. В этом году конференция посвящена истории техники и технологий освоения Арктики.
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