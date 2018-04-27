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«Евровидение» изменило правила подсчета голосов
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«Евровидение» изменило правила подсчета голосов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» объявили, что меняют правила подсчета голосов жюри. Об этом сообщается на сайте «Евровидения».
Как отмечается, изменение будет «тонким», но оно окажет значительный эффект. Организаторы напомнили, как система работала раньше.
"Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри", — говорится в сообщении.
Теперь каждый отдельный голос члена жюри будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри. Так, эффект от баллов, которые присуждает судья, будет зависеть от позиции, на которую судья поставит композицию участника.
"Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние [оценки] на конечный результат", — рассказали организаторы, отметив, что система работает и в обратном порядке.
В 2016 году правила «Евровидения» подверглись серьезным изменениям впервые с 1975 года.
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