Ещё
«Макдоналдс» завершает процесс локализации основных категорий продуктов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Макдоналдс» завершает процесс локализации основных категорий продуктов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Картошка для Макдоналдса будет приезжать из Липецка.
В ОЭЗ Липецк состоялось торжественное открытие завода по переработке картофеля, построенного поставщиками «Макдоналдс» — ГК «Белая Дача» совместно с международным агрохолдингом Lamb Weston Meijer. В перспективе новое предприятие полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию.
За 28 лет своей деятельности в России компания «Макдоналдс» проделала огромную работу по импортозамещению, создавая и развивая локальную сеть поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. И теперь с открытием этого завода, можно говорить о том, что 98% продукции компании «Макдоналдс» пользуется сырьем отечественных производителей. А это 160 компаний-флагманов российского агропромышленного комплекса, сообщил председатель Совета Директоров «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.
Следует отметить также, что этот этап импортозамещения является вертикальной интеграцией производств у поставщиков «Макдоналдс» в России, то есть от выращивания сырья до его переработки, упаковки, хранения и транспортировки уже готовой продукции. Это обеспечивает долговременную ценовую стабильность — даже при условии значительных колебаний курсов валют и при прочих финансовых, в том числе инфляционных рисках. Именно эта модель реализована в проекте картофельного производства в Липецке. И уже в этом году рестораны «Макдоналдс» в России будут предлагать посетителям картофель фри не только произведенный, но и выращенный в России.
«Все, что мы делаем, мы делаем для наших посетителей. Ассортимент, вкус и высокое качество блюд в каждом российском ресторане «Макдоналдс» идентичны — вне зависимости от каких бы то ни было природных катаклизмов и форс-мажоров. И второе: стоимость нашей продукции должна быть и оставаться доступной, и для этого, и над этим мы постоянно работаем вместе с нашими поставщиками», — резюмировал Хамзат Хасбулатов.
Борис Титов и Хамзат Хасбулатов
«Мы искренне благодарны «Макдоналдс» за то, что именно они начали прививать нам, своим поставщикам в России, настоящую культуру ведения бизнеса. Прежде всего, конечно, это касается контроля качества, проверок, аудитов. В далекие 90-е нашими технологами, не привыкшими к такому скрупулезному менеджменту, это воспринималось как придирки, но время показало, что такой подход был всецело оправдан. Более того, за этим подходом к ведению бизнеса — будущее. Работая с таким серьезным партнером, как «Макдоналдс» в России, наша компания сумела стать одной из самых прогрессивных и современных на рынке», — рассказал Председатель Наблюдательного совета ГК «Белая Дача» Виктор Семёнов.
Новый завод по переработке картофеля станет первой площадкой по производству картофеля фри в России. Объём инвестиций в проект составил около 8,7 млрд рублей, на предприятии создано 218 новых рабочих мест. Планируется, что завод выйдет на полную мощность (переработка 200 тыс. тонн картофеля в год) к концу 2019 года.
ИД «Собеседник»: последние новости
Прогулки по Москве. Погружаемся в советскую эпоху в поселке Сокол Александр Петлюра: РПЦ как будто всем жестоко мстит за 1917 год Шок недели: смерть от электроудара на детской площадке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы46
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении30
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости17
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение