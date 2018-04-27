«Макдоналдс» завершает процесс локализации основных категорий продуктов

Картошка для Макдоналдса будет приезжать из Липецка.

В ОЭЗ Липецк состоялось торжественное открытие завода по переработке картофеля, построенного поставщиками «Макдоналдс» — ГК «Белая Дача» совместно с международным агрохолдингом Lamb Weston Meijer. В перспективе новое предприятие полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию.

За 28 лет своей деятельности в России компания «Макдоналдс» проделала огромную работу по импортозамещению, создавая и развивая локальную сеть поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. И теперь с открытием этого завода, можно говорить о том, что 98% продукции компании «Макдоналдс» пользуется сырьем отечественных производителей. А это 160 компаний-флагманов российского агропромышленного комплекса, сообщил председатель Совета Директоров «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов

Следует отметить также, что этот этап импортозамещения является вертикальной интеграцией производств у поставщиков «Макдоналдс» в России, то есть от выращивания сырья до его переработки, упаковки, хранения и транспортировки уже готовой продукции. Это обеспечивает долговременную ценовую стабильность — даже при условии значительных колебаний курсов валют и при прочих финансовых, в том числе инфляционных рисках. Именно эта модель реализована в проекте картофельного производства в Липецке. И уже в этом году рестораны «Макдоналдс» в России будут предлагать посетителям картофель фри не только произведенный, но и выращенный в России.

«Все, что мы делаем, мы делаем для наших посетителей. Ассортимент, вкус и высокое качество блюд в каждом российском ресторане «Макдоналдс» идентичны — вне зависимости от каких бы то ни было природных катаклизмов и форс-мажоров. И второе: стоимость нашей продукции должна быть и оставаться доступной, и для этого, и над этим мы постоянно работаем вместе с нашими поставщиками», — резюмировал Хамзат Хасбулатов.

«Мы искренне благодарны «Макдоналдс» за то, что именно они начали прививать нам, своим поставщикам в России, настоящую культуру ведения бизнеса. Прежде всего, конечно, это касается контроля качества, проверок, аудитов. В далекие 90-е нашими технологами, не привыкшими к такому скрупулезному менеджменту, это воспринималось как придирки, но время показало, что такой подход был всецело оправдан. Более того, за этим подходом к ведению бизнеса — будущее. Работая с таким серьезным партнером, как «Макдоналдс» в России, наша компания сумела стать одной из самых прогрессивных и современных на рынке», — рассказал Председатель Наблюдательного совета ГК «Белая Дача» Виктор Семёнов

Новый завод по переработке картофеля станет первой площадкой по производству картофеля фри в России. Объём инвестиций в проект составил около 8,7 млрд рублей, на предприятии создано 218 новых рабочих мест. Планируется, что завод выйдет на полную мощность (переработка 200 тыс. тонн картофеля в год) к концу 2019 года.