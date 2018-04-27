Виктор Мережко: Я обманом затащил сына на съемки

Виктор Мережко рассказал Sobesednik.ru , благодаря чему чувствует себя бодрячком и почему переживает за судьбу сына.

Сценарист, кинорежиссер, драматург и актер Виктор Мережко в свои 80 выглядит лет на 20 моложе, и это несмотря на то, что в сентябре прошлого года он угодил в больницу с подозрением на инсульт. К счастью, тогда все обошлось.

Поднимается на 17-й этаж пешком

— Сколько себя помню, я всегда был в форме, — говорит любимый многими кинодеятель. — У меня и сейчас накачанные руки, я отжимаюсь 70 раз от пола в один подход. И это притом что не хожу ни на какой фитнес, у меня все, что нужно для спорта, находится прямо в студии. Там есть тренажер, беговая дорожка, несколько гантелей по 15 килограммов каждая, бицепсы свои качаю с их помощью. А еще для разминки ног делаю следующее: моя студия находится на 17-м этаже, а я специально спускаюсь на 10-й, а иногда и на 1-й этаж и потом поднимаюсь вверх пешком. Это отличное упражнение!

Довольно трепетно Виктор Иванович относится и к своему рациону питания.

— Утром я пью стакан воды с двумя чайными ложечками меда, — продолжает Мережко. — А в обед у меня овсянка на молоке. На ужин могу выпить 100 грамм водочки либо коньячка, но не более того. Я не увлекающийся спиртным человек, потому что утром мне нужно вовремя встать, а ложусь я, как правило, поздно.

В своем возрасте Виктор Мережко трудится побольше некоторых молодых. А также гордится, что сын Иван пошел по его стопам и стал режиссером.

Сын Иван // Фото: архив редакции

— Я недавно сдал картину для «Первого канала» под названием «Не ждали», главную роль у меня там сыграл актер Олег Басилашвили , — с гордостью рассказывает Виктор Иванович. — Это одно из самых ярких событий, которые произошли со мной за последнее время. А вторым событием могу назвать то, что недавно по телевидению показали картину моего сына, она называется «Найти мужа Дарье Климовой». Это для меня как для отца было очень волнительно, по этому поводу я выпил 100 грамм коньячка.

Виктор Мережко — отец двоих детей, 45-летней Марии и 36-летнего Ивана. Единственная супруга кинодеятеля Тамара, с которой он прожил около 30 лет, умерла от рака, когда Ваня еще учился в школе. Боль утраты была настолько глубока, что Виктор Иванович так больше и не женился. Дочь Маша когда-то снималась в кино, вела музыкальные передачи на телевидении, но через некоторое время сказала отцу, что ей все это неинтересно. Известно, что у нее есть свой салон красоты под названием «Звезда кино». А вот Иван, наоборот, сейчас вовсю штурмует режиссуру, любовь к кинематографу отец ему привил, используя некую хитрость.

Александр Адабашьян, — У нас в доме часто бывали Никита Михалков, Олег Табаков Эдуард Артемьев . В советские времена мы вообще с Михалковым не расставались, особенно когда снимали фильм «Родня». Поэтому Ваня смотрел на кино-звезд как на своих близких людей. А на съемочную площадку я его затащил обманом. Однажды сказал ему: «Ваня, будешь помощником режиссера!» Он согласился, потому что думал, что это что-то очень важное. А оказалось, ему нужно было просто стоять на хлопушке. Он на меня даже обиделся тогда, сказал: «Что ж вы меня — здорового парня, 190 сантиметров ростом — поставили на хлопушку?!» Я ему ответил: «Ваня, кино надо постигать с самого малого!» Потом он был декоратором, художником-постановщиком, а сейчас дорос до режиссера-постановщика. Жизнь свою без кино мой сын просто не представляет. И он — талантливый человек. Неправильно говорят, что на детях творческих людей природа отдыхает!

Единственное, из-за чего переживает Виктор Мережко — что сын все не создаст семью.

— Ему 36, а он еще не женат — ищет подходящую девушку и никак не может найти, боится промахнуться, — вздыхает заботливый отец Виктор Иванович. — У него уже был один промах, но, слава Богу, с той женщиной Ваня расстался. А вообще я не влезаю в жизнь моих детей — ни дочери, ни сына. Они вправе распоряжаться своими судьбами так, как они того желают!