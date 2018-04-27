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В Самаре чествовали лучших тружеников
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В Самаре чествовали лучших тружеников 

ТРК Губерния 16 минут назад
Не только профессионалов года, но и трудовые династии, героев труда и целые предприятия сегодня чествовали в Самарском театре оперы и балета. Что связывает победителей конкурса и выпускников школ? Кто возобновил традицию награждать коллективы знаменем? И кто сумел заработать 328 лет трудового стажа? Анна Ивахина побывала на торжественном собрании.
Красная лента через плечо и очаровательная улыбка. Кажется, что перед тобой — выпускница. Но на самом деле лаборант Надежда Хальманова отдала родному Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу 20 лет.
Она пришла на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в 1998-м сразу после техникума, постоянно повышала квалификацию, получила высшее образование, позже стала руководить персоналом лаборатории. Надежда обучает молодежь и занимается рационализаторской деятельностью, в 2017 году она была награждена благодарностью министерства энергетики России, и вот теперь вошла в число победителей конкурса «Профессионал года — 2018» в Самарской области.
Именно такой самоотверженный труд жителей губернии активно способствует развитию региона, подчеркнул Дмитрий Азаров на торжественном собрании. Это люди, на которых страна всегда и во всем может положиться, тем более, что впереди еще более амбициозные цели.
”И вы знаете, что задача повышения уровня благосостояния граждан поставлена в послании президентом как одна из основных. И уже с 1 мая вступает в действие законодательное требование, когда минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума. Этот вопрос на протяжении многих лет ставили профсоюзы Российской Федерации и решение это принято. Мы вместе с вами просто обязаны с этой задачей справиться, проконтролировать вместе с профсоюзными организациями исполнения трехсторонних соглашений и чтобы это решение было воплощено в жизнь”, — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В канун Первомая чествуют не только отдельных тружеников, но и целые династии. Четыре поколения семьи Михайловых работают на одном предприятии, общий стаж на всех — 328 лет.
Перед праздником весны и труда также подводят итоги конкурса на лучший коллективный договор, в качестве награды предприятия получают знамена. Эту традицию заложил Дмитрий Азаров на посту мэра, её поддержали профсоюзы Самарской области.
Особые почести и аплодисменты — для ветеранов, героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы и почетных граждан города и области. После торжественной части собравшихся поздравили лучшие творческие коллективы Самарского края.
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