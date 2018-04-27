Ещё
Что происходит у людей в головах, показали с помощью боди-арта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что происходит у людей в головах, показали с помощью боди-арта 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
«Портреты разума» — проект талантливой британской художницы Эммы Фэй. С помощью боди-арта она создала серию работ, в которых наглядно показала, что творится у людей в голове. В итоге получились очень необычные философские образы, символизирующие человеческие мысли и чувства. Серия работ приглашает зрителей посмотреть на свой собственный образ, восприятие и мировоззрение.
Открытый разум Вспыльчивый Конструктивный Разрушающий Наполовину полный Неизведанный разум Нелепый Изменяющий правила Летающая в облаках Депрессивный Эгоистичный Выспавшийся Творческий Наблюдательный Загнанный в рамки Запрограммированный
Ридус: последние новости
У Сергея «Паука» Троицкого случился сердечный приступ Эмоции бегунов до и после марафона увековечили на фото Воспитатели рассказали о смерти ребенка в интернате, где насиловали сирот
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы46
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении33
Как уходили знаменитости18
Киноляпы, которые никто не замечал23
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение