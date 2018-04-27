Что происходит у людей в головах, показали с помощью боди-арта

«Портреты разума» — проект талантливой британской художницы Эммы Фэй. С помощью боди-арта она создала серию работ, в которых наглядно показала, что творится у людей в голове. В итоге получились очень необычные философские образы, символизирующие человеческие мысли и чувства. Серия работ приглашает зрителей посмотреть на свой собственный образ, восприятие и мировоззрение.

Открытый разум Вспыльчивый Конструктивный Разрушающий Наполовину полный Неизведанный разум Нелепый Изменяющий правила Летающая в облаках Депрессивный Эгоистичный Выспавшийся Творческий Наблюдательный Загнанный в рамки Запрограммированный