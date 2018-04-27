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«Евровидение» меняет правила
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«Евровидение» меняет правила 

News.ru 1 час назад
Организаторы конкурса песни «Евровидение» объявили об изменении правил, согласно которым ведётся подсчёт голосов жюри.
На сайте песенного конкурса отмечается, что изменение будет «тонким», однако окажет значительный эффект. Организаторы также напомнили, как велся подсчет голосов раньше.
«Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри», — говорится в сообщении.
Теперь же каждый голос отдельного члена жюри будет иметь меньший вес, чем в сумме с голосами других членов жюри. Таким образом, эффект от баллов будет зависеть от того, на какую позицию была поставлена композиция участника.
«Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние [оценки] на конечный результат», — говорится на сайте «Евровидения».
Отмечается, что система также будет функционировать и в обратном порядке.
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