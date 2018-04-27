Публикуем видео с места, где нашли тела двоих детей в Нижегородской области

Место происшествия — 65 километр трассы «Нижний Новгород — Киров». Здание находится по одну сторону дороги, деревня — по другую. От дороги до ближайшего дома расстояние в несколько десятков метров.

Здание, в котором обнаружили детей — заброшенный много лет назад склад без дверей. Как рассказала NN.RU местная жительница Софья Сергеевна, когда существовал колхоз, здесь хранили овощи.

У местных жителей детей нет. В Осинках вообще почти нет молодежи, а дачники свой сезон еще не открыли.

— Мы даже ничего не видели и не слышали, — говорит Софья Сергеевна. — Хотя у нас окна выходят как раз туда.

Страшные новости уже поздно ночью принесли полицейские, которые пришли опрашивать местных.

Сейчас на входе натянута лента, на которой написано «не срывать, не входить» с подписью эксперта-криминалиста. Тела детей нашли слева от входа, проем в это помещение также опечатан.

На полу — мусор. Сильно пахнет гарью.

Женщина рассказала, что все возгорание произошло около 18.00 вечера, и подтвердила информацию о том, что тела нашли в чемодане:

— Видимо, облили бензином и оставили тлеть.

В школах и детских садах ближайших населенных пунктов — Семенова, Тарасихи — сегодня проверяли явку детей. Ориентировочный возраст погибших до 10 лет.

— Поступила телефонограмма с распоряжением выяснить, где дети, которые не пришли на занятия, — рассказали NN.RU в одной из школ.

— Мне звонили из школы и спрашивали, где моя дочь, — рассказала корреспонденту одна из семеновских мам. — А я нахожусь в командировке. Так пришлось дать координаты, где она находится и номер бабушки. Учителю нужно было услышать голос ребенка.

Сейчас в социальных сетях нижегородцы активно призывают друг друга сохранять записи с регистраторов и вспомнить, не видил ли кто стоящих около бывшего хранилища машин.

— Ехали на Нижний, видели задымлённость из хранилища, — написал Дмитрий Чугровю — Дым вываливал прям на трассу, примерно около 18 часов. Точно не помню, была машина илинет, смотрели прям внутрь (хранилища) когда проезжали.

— Ребята, если кто-то что-то видел, в полицию сходите, там не кусаются, — написал Евгений Кислицын . — 5 минут потратите. Даже если вы машины не видели, нужно прийти сказать: «Примерно в это время ехали мимо, машин рядом не видели». Отрицательный результат-тоже результат. Зверье нужно наказать!

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 2 и более малолетних детей). Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы.