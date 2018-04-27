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Хью Джекман обнаружил в своём гостиничном номере Дэдпула
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Хью Джекман обнаружил в своём гостиничном номере Дэдпула 

Игромания.ру 30 минут назад
Фото: Игромания.ру
Хью Джекман опубликовал в своём твиттере небольшой ролик, в котором он попытался поздравить кого-то с днём рождения. Но сделать это у него так и не вышло. Его прервал Дэдпул, развалившийся на его кровати в гостиничном номере.
When you’re trying to record a heartfelt birthday message … but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1
— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 апреля 2018 г.
Когда ты пытаешься записать сердечное поздравление с днём рождения… а тебя прерывает величайший шоумен.
Джекман также появился на прошедшем в Лас-Вегасе CinemaCon, чтобы прорекламировать вместе с Райаном Рейнольдсом, исполнителем роли Дэдпула, грядущей блокбастер про болтливого наёмника. Не обошлось и без шуток про сотрудничество Fox и Disney. А Рейнольдс даже подготовил ролик для зрителей, в котором тот в костюме П. Т. Барнума из фильма «Величайший шоумен» избивает главу отдела по дистрибуции Fox, чтобы тот проснулся.
Премьера «Дэдпула 2» назначена на 16 мая 2018 года.
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