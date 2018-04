Хью Джекман обнаружил в своём гостиничном номере Дэдпула

Хью Джекман опубликовал в своём твиттере небольшой ролик, в котором он попытался поздравить кого-то с днём рождения. Но сделать это у него так и не вышло. Его прервал Дэдпул, развалившийся на его кровати в гостиничном номере.

When you’re trying to record a heartfelt birthday message … but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27 апреля 2018 г.

Когда ты пытаешься записать сердечное поздравление с днём рождения… а тебя прерывает величайший шоумен.

Джекман также появился на прошедшем в Лас-Вегасе CinemaCon, чтобы прорекламировать вместе с Райаном Рейнольдсом , исполнителем роли Дэдпула, грядущей блокбастер про болтливого наёмника. Не обошлось и без шуток про сотрудничество Fox и Disney . А Рейнольдс даже подготовил ролик для зрителей, в котором тот в костюме П. Т. Барнума из фильма «Величайший шоумен» избивает главу отдела по дистрибуции Fox, чтобы тот проснулся.

Премьера «Дэдпула 2» назначена на 16 мая 2018 года.