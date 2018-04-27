«Теория большого взрыва» и «Бруклин 9-9»: новые серии, новые приключения

В апреле и мае на телеканале Paramount Comedy ожидаются сразу две премьеры.

26 апреля в эфир уже вышли новые серии 4 сезона сериала «Бруклин 9-9», а 11 мая канал покажет продолжение «Теории большого взрыва»: зрители увидят вторую половину 11 сезона ситкома, самого последнего на данный момент.

В центре сюжета «Бруклин 9-9» — работа сотрудников одноименного выдуманного полицейского участка: инфантильного детектива Джейка Перальта (актер и комик Энди Сэмберг ), его исполнительной напарницы Эми Сантьяго ( Мелисса Фумеро , «Менталист»), сурового капитана Рэя Холта (Андре Брауэр, «Убойный отдел») и мускулистого, но панически боящегося опасности сержанта Терри Джеффордса ( Терри Крюс , «Неудержимые»). В новых эпизодах их безбедное существование оказывается под угрозой: начальство принимает решение закрыть один из полицейских участков района и отправляет в каждый по аудитору. К несчастью сотрудников «Бруклин 9-9» к ним едет бывший парень Эми, которого она бросила и который не намерен прощать девушку. Теперь героям надо понять, как отвести угрозу от участка и избежать закрытия, параллельно продолжая бороться с преступностью на улицах Нью-Йорка.

4 сезон «Бруклин 9-9» на Paramount Comedy ждет зрителей по четвергам в 21:00.