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Эми Шумер госпитализировали
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Эми Шумер госпитализировали 

Журнал ОК! 1 час назад
Американскую юмористку Эми Шумер неожиданно госпитализировали. Об этом она сообщила в своем Instagram. Шумер опубликовал серию фотографи в Сети.
Эми Шумер
В комментариях к посту Эми написала благодарность всем родным и близким, которые поддерживают ее в сложившейся ситуации. Шумер рассказала, что ей придется отложить поездку в Лондон, где она должна презентовать киноленту
Я должна была поехать в Лондон, но врачи против. Я действительно расстроена, что пропущу эту поездку, потому что я люблю Лондон и Европу в целом, а также всех замечательных людей (еду) там. Но сейчас здоровье важнее. Я так благодарна за всю поддержку, которую получает фильм. Я надеюсь, что люди посмотрят его в и Англии, и во всем мире. Он милый и веселый, и после просмотра вы выйдете, чувствуя себя лучше. Надеюсь, что скоро мне тоже полегчает, — написала Эми.
Отметим, что муж Шумер Крис Фишер поддерживает возлюбленную и проводит много времени в палате актрисы.
Эми Шумер рассказала, как Крис Фишер сделал ей предложение.
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