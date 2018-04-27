Эми Шумер госпитализировали

Американскую юмористку Эми Шумер неожиданно госпитализировали. Об этом она сообщила в своем Instagram. Шумер опубликовал серию фотографи в Сети.

Эми Шумер

В комментариях к посту Эми написала благодарность всем родным и близким, которые поддерживают ее в сложившейся ситуации. Шумер рассказала, что ей придется отложить поездку в Лондон, где она должна презентовать киноленту

Я должна была поехать в Лондон, но врачи против. Я действительно расстроена, что пропущу эту поездку, потому что я люблю Лондон и Европу в целом, а также всех замечательных людей (еду) там. Но сейчас здоровье важнее. Я так благодарна за всю поддержку, которую получает фильм. Я надеюсь, что люди посмотрят его в и Англии, и во всем мире. Он милый и веселый, и после просмотра вы выйдете, чувствуя себя лучше. Надеюсь, что скоро мне тоже полегчает, — написала Эми.

Отметим, что муж Шумер Крис Фишер поддерживает возлюбленную и проводит много времени в палате актрисы.

Эми Шумер рассказала, как Крис Фишер сделал ей предложение.