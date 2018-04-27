Дыши, Альфи. Только дыши…

Малыш Альфи Эванс — удивительный. Система приговорила его к смерти, отключив от аппарата искусственной вентиляции легких. Но он дышит. Уже целых семьдесят два часа. Он не сдается.

История маленького ливерпульца, конечно, чудовищная. Пожалуй, она и есть главный маркер «псевдо-человечности», которой заражен якобы цивилизованный мир. Цивилизованным его называют по привычке; на самом деле более кровожадное общество было только в эпоху «Страдающего Средневековья». Все последующие столетия Европа шла, казалось бы, семимильными шагами к тому, чтобы назначить интересы конкретного человека вершиной ценности.

И вдруг оказалось, что при формальном соблюдении этих самых интересов отдельно взятой личности она, личность, полностью зависит от того, как решит государство. Как решит — так и будет. Будто в бородатом анекдоте: врач сказал — в морг, значит, в морг. Причем у него, у этого жестокосердного государства, железная мотивация: для Альфи лучше умереть. Это — в его интересах.

Да, точный диагноз не поставлен, и в больнице «Алдер Хэй» Альфи Эванс лежит с декабря 2016 года. В коме. Но он реагирует на слова и нежные прикосновения матери. И он иногда улыбается. Что он видит при этом? Что чувствует? Не знает никто. И, раз не могут вылечить в этой больнице, есть другие врачи и другие больницы, в Италии, например. Там Альфи ждут и готовы бороться за его жизнь. Сделать операцию, которая позволит ребенку дышать самостоятельно. Дышать это значит жить. Но — государственная машина неумолима. Судья вынес вердикт: продление жизни Альфи не в его интересах. И от аппарата вентиляции легких его отключили.

А он дышит. Уже семьдесят два часа… А его родители, совсем юные, двадцатилетние, мечутся и просят отдать им ребенка. Это — их ребенок! И их право — перевезти его в Рим. Делать операцию. Быть рядом со своим Альфи.

Не разрешают. Не положено. Несмотря на митинги англичан перед больницей, на петиции.

Не положено! Пусть умирает маленький Альфи. В своих собственных интересах.

Но разве государство, или, в данном случае, государственный суд — это Господь Бог, который точно знает, как лучше? Кого — отключить от системы жизнеобеспечения. Кого — отправить в пансионат для престарелых: даже если этот самый «престарелый» хочет жить в своем доме и умереть в его стенах. Нет, государство считает, что это в его интересах, а то мало ли, пожар устроит или с лестницы свалится, когда будет спускаться в подвал своего дома. Пусть уж под наблюдением будет. Государство так велит.

Так же незаметно, шаг за шагом, пришла и эвтаназия. Сначала вроде как по желанию пациента. А сейчас уже и государство может решить порой, кому пора сделать «золотой укольчик». Дальше будет еще страшнее. Члены общества — винтики, и для слаженной работы государственной машины винтики нужны здоровые, блестящие и надежные; а Бога нет, значит, страха нет. Страха брать на себя ответственность за такое вот «золотое» решение.

Или вот еще: в мире животных. Помните, как возмущались лет пять назад: умертвили в датском зоопарке жирафа Мариуса, их много там, этих жирафов. И расчленили на глазах у школяров, чтобы те видели, где там печенка, где селезенка. Ух, тогда мы возмущались, и «зеленые» возмущались, и вообще много кто. Но Мариуса «приговорили и убили». В его, конечно, интересах. А потом понеслась душа в рай, и львов убивали, и других редких и красивых животных.

Кота Скрипаля, черного и пушистого, с янтарными глазами, усыпили и сожгли: в его интересах, сильно нервничал, был в стрессе. В благополучной Швейцарии людям разрешили приносить в зоопарк своих домашних любимцев, надоевших. Хомячков, кроликов. И сдавать их на корм хищникам. Правда, я уточнила: собак и кошек пока нельзя. Именно так: пока.

Я думаю, что через несколько лет мы просто не узнаем этот мир. Страшный прецедент, неоказание помощи беззащитному ребенку, уже был: в прошлом году, тоже в Англии, маленького Чарли Гарда так же «отключили от жизни». Он умер в больнице — безутешным родителям его не отдали. Не помогло заступничество Трампа и папы Римского.

Чарли умер практически сразу. А Альфи Эванс явил миру маленькое чудо. Он дышит сам. Дышит. Уже 72 часа…

В этом легком и неуловимом дыхании есть что-то горнее, необъяснимое для человеческого разума. Провидение Божье. Надежда на лучшее.

Дыши, Альфи.