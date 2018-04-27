Ещё
Программу ОМС изменили из-за детского имени в 32 знака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Программу ОМС изменили из-за детского имени в 32 знака 

Аист на крыше 57 минут назад
Фото: Аист на крыше
Программа ОМС была изменена из-за необычного случая, произошедшего в Петербурге. Отец попытался зарегистрировать дочь в страховой компании, однако получил отказ из-за слишком длинного имени ребёнка, сообщает "Росбалт".
В Северной столице родители назвали дочь финно-угорским именем, состоящим из 32 знаков. Точное звучание журналистам выяснить не удалось.
Работники ЗАГСа удивились столь длинному имени, однако противиться не стали. В Петербурге и области финских народностей много, и чиновники решили не отказывать в возможности назвать ребенка национальным именем.
Однако проблема появилась при регистрации ОМС. Оказалось, что графа «имя» в системе обязательного медицинского страхования рассчитана только на 12 знаков. Поэтому программистам пришлось редактировать её, чтобы угодить принципиальному отцу.
Теперь по всей стране полисы ОМС, МФЦ, а также все государственные медицинские базы рассчитаны на имена до 40 знаков.
Читайте нашу статью о необычных детских именах: Что в имени тебе моём
Заглавное фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Аист на крыше: последние новости
Говорим с детьми о Ленине и Сталине. Или нет? Детские правозащитники добились пересмотра правил проезда в метро Роспотребнадзор будет принимать жалобы на питание в детсадах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы47
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении33
Как уходили знаменитости18
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение