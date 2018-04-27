Программу ОМС изменили из-за детского имени в 32 знака

Программа ОМС была изменена из-за необычного случая, произошедшего в Петербурге. Отец попытался зарегистрировать дочь в страховой компании, однако получил отказ из-за слишком длинного имени ребёнка, сообщает "Росбалт"

В Северной столице родители назвали дочь финно-угорским именем, состоящим из 32 знаков. Точное звучание журналистам выяснить не удалось.

Работники ЗАГСа удивились столь длинному имени, однако противиться не стали. В Петербурге и области финских народностей много, и чиновники решили не отказывать в возможности назвать ребенка национальным именем.

Однако проблема появилась при регистрации ОМС. Оказалось, что графа «имя» в системе обязательного медицинского страхования рассчитана только на 12 знаков. Поэтому программистам пришлось редактировать её, чтобы угодить принципиальному отцу.

Теперь по всей стране полисы ОМС, МФЦ, а также все государственные медицинские базы рассчитаны на имена до 40 знаков.

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