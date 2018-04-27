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Детские правозащитники добились пересмотра правил проезда в метро
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Детские правозащитники добились пересмотра правил проезда в метро 

Аист на крыше 57 минут назад
Фото: Аист на крыше
Минтранс РФ к концу июня предоставит для общего доступа новую редакцию правил пользования метрополитеном. Об этом сообщили сами чиновники журналистам, передаёт "РИА Новости".
Фото: Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Заглавное фото: РИА Новости / Илья Питалев
К разработке новых норм чиновники планируют привлечь различные организации, в том числе Международную ассоциацию «Метро», Союз пассажиров России и аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в РФ.
Предыдущий проект был опубликован всего несколько недель назад. В нём особой критике со стороны общества подверглось положение о запрете перевозки детей в детских колясках на территории метрополитена. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что эти требования являются неприемлемыми.
В Минтранс поступило множество сообщений и замечаний по поводу опубликованных правил, позволивших выявить изъяны нового проекта. Наиболее активно граждане обсуждали вопросы, связанные с перевозкой ручной клади, велосипедов, животных, а также правилами путешествия с детьми.
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