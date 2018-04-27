Алексей Морозов уехал на поселение

В Москве стартовали съемки многосерийного детектива «Поселенцы». Сюжет разворачивается вокруг непростой судьбы сотрудника колонии-поселения Ивана Корнилова, роль которого исполнит Алексей Морозов

Иван Корнилов — бывший спецназовец, руководитель силового подразделения службы исполнения наказаний. После конфликта с руководством и разрыва отношений с любимой женщиной, он решает уехать из Москвы. В этот момент Корнилов узнает, что в колонии-поселении есть вакантное место, и устраивается туда оперативником.

Начальник колонии Василий Григорьев Александр Тютин ) искренне рад появлению талантливого, энергичного оперативника. Здесь, в колонии отбывают срок наказания лица из совершенно разных социальных слоев, уровня и уклада жизни, а так же среди осужденных есть те, кого незаконно обвинили. За внимание красавца опера начинается борьба одиноких женщин — сотрудниц колонии-поселения, но Корнилова не отпускают воспоминания о Елене, которая ушла от него. Но потом он знакомится с заключенной Любовью ( Лукерья Ильяшенко ). Бывшая актриса по роковой случайности стала свидетельницей, произошедшего на территории колонии…

О том, как начались съемки, рассказывает Алексей Морозов:

— Весь первый съемочный день лил дождь и я провел его под тяжестью полной спецназовской экипировки, что было не легко, но в кино говорят, когда съемки начались под дождем, значит проект будет успешным! Будем надеяться, что это так. Первые дни как в тумане, потому что ты только приступаешь к роли и надо прочувствовать характер своего героя. Но уже становится понятно, что мой персонаж это абсолютный правдоруб и как сегодня замечательно прямо в кадре сказал мой партнер: «Ты же придурок Ваня, ты-придурок!» И вот это «придурок» с одной стороны обидно и характеризует этого персонажа, но таких героев я еще не играл, так чтоб абсолютно за правду, за справедливость, он пойдёт до конца, вплоть до идиотизма. Даже как звучит «капитан Корнилов» — представляешь себе такого брутального мачо, а на самом деле он очень ранимый и чувственный человек. Давно хотел поработать с режиссером Артемом Мазуновым, много о нем слышал, а тут выпала такая возможность, конечно это здорово!