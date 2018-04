Фильмы о супергероях, захватывающие спектакли о любви и не только: куда сходить в мае 

Концерты IOWA Москва, 20 мая, Crocus City Hall Группа девочки-зажигалки Кати Иванчиковой устроит танцы в лучшем концертном зале Москвы. В основу нового шоу лег презентованный в сентябре 2017 года сингл «Плохо танцевать». Оценить программу уже смогли поклонники Кати из Санкт-Петербурга: «Талант, трудолюбие и хит за хитом — песни группы просто с языка не снять, и это не шутка». Никто из зрителей не останется безучастным: профессиональные хореографы, знакомые поклонникам по клипам IOWA, научат «плохо танцевать» всех и каждого! The Hollywood Vampires ( Джонни Депп Джо Перри ) Москва, 28 мая, СК «Олимпийский» Супергруппа The Hollywood Vampires впервые выступит в России! За последние годы из дружеской забавы The Hollywood Vampires превратились в крепко спаянный коллектив, где каждый партнер — гитарист Aerosmith Джо Перри, легендарный рокер Элис Купер и не нуждающийся в представлении голливудский актер Джонни Депп — идеально чувствует другого. Сейчас в их репертуар входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса , The Who, но и абсолютно новые собственные песни. «Я подхожу к актерской работе так же, как и к музыке, — говорит Джонни Депп. — Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка — самый быстрый путь к эмоциям». 28 мая 2018 года вы услышите самый горячий рок в исполнении нестареющих легенд Голливуда — такое нельзя пропустить! Deep Purple Москва, 30 мая, СК «Олимпийский», Санкт-Петербург, 1 июня, Ледовый дворец Культовая группа Deep Purple отметит свое 50-летие большим юбилейным концертом на сцене спорткомплекса «Олимпийский» 30 мая и в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 июня. Это будет уникальная возможность увидеть одну из самых влиятельных групп в истории музыки! Deep Purple сыграют все лучшие и любимые хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома «inFinite», который и стал поводом для мирового турне. Иэн Гиллан , Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри — нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волной хард-рока, заряжая бешеной энергетикой и драйвом всех своих поклонников. Наргиз Москва, 30 мая, ЦДК «Вдвоем» — новая концертная программа самой яркой финалистки проекта «Голос» и победительницы фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» — Наргиз Закировой! Это певица, поразившая своим мощным голосом жюри всех конкурсов, в которых она участвовала. Эффектная и совсем не похожая на других, ставшая кумиром не одного поколения и просто женщина с неугасаемой энергией — в предпоследний день весны Наргиз представит свои новые песни в Большом зале Центрального Дома Кино. Кино «Мстители: Война бесконечности» На экранах со 2 мая Через десять лет и 18 (!) фильмов Мстители сойдутся в битве с самым сильным противником — Таносом ( Джош Бролин ). Однако фокус картины будет заключаться в том, что большая часть событий будет рассказана с точки зрения злодея, который собирает шесть камней бесконечности, для того чтобы по щелчку пальцев уничтожить половину Вселенной. Купить билеты на фильм можно здесь. «Конченая» На экранах с 14 мая Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого — роковая особа по имени Энни (в главной роли — Марго Робби ), представляющаяся в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Купить билеты на фильм можно здесь. «Красный воробей» На экранах с 31 мая Сотрудница госслужбы Доминика Егорова (в исполнении Дженнифер Лоуренс ) против своей воли становится профессиональной соблазнительницей, которая заводит романы с нужными людьми, чтобы выведать их секреты. Ее первое задание — завязать отношения с с одним из самых ценных американских агентов в Москве, офицером ЦРУ по имени Натаниэль Нэш (в исполнении Джоэла Эдгертона ). Купить билеты на фильм можно здесь. «Моя жизнь» На экранах с 31 мая Это история преодоления самого себя и обстоятельств на пути к своей мечте, история любви и отношений длиною в жизнь. С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, он вынужден отказаться от любимой девушки. И вот когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Купить билеты на фильм можно здесь. Театр «Идеальный муж. Комедия» Константина Богомолова 1 и 10 мая, МХТ им. Чехова На основной сцене МХТ им. Чехова Константин Богомолов устроил беспардонный бардак и мешанину. Уайлд и Чехов, шансон и геи, Bosco и Ile de Beaute, кокаин и обнаженная Дарья Мороз , Мефистофель в рясе и Путин в аду. И это не шутка. Это — комедия. «Три товарища» Галины Волчек 4 и 28 мая, Дворец на Яузе Роман Ремарка про молодых людей, выживших на фронтах Первой мировой войны, в постановке Галины Волчек превратился в спектакль-размышление о XX веке, наполненном конфликтами. Главные роли исполняют Александр Хованский Чулпан Хаматова . «Семейное счастие» Петра Фоменко 16 мая, Мастерская Петра Фоменко В пору написания «Семейного счастия» Лев Николаевич Толстой еще не решался бросить женщину под колеса паровоза, но уже не сомневался, что жена должна любить в муже не мужчину, а исключительно отца ее детей. Будет так — будет и семейное счастие. Однако спектакль Петра Фоменко обошелся без тяжеловесного толстовского морализаторства. Режиссер великодушно простил главной героине легкомыслие, дав Ксении Кутеповой (для которой и ставился спектакль) сыграть универсальную историю о взрослении, разочаровании и о том, как с ним жить. «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» Квартета И 27 мая, ДК им. Зуева Два с половиной часа исповедей и житейской философии с перебивками на грустные песни «Несчастного случая» и видеозарисовки со знаменитостями: «Квартет И», от которого все привыкли ждать искрометных шуток, на сей раз делает это лишь местами, а в основном говорит серьезно — о политике, смерти, любви, вере и неверии. Выставки Мэтт Коллишоу: Albion Галерея Гари Татинцяна , до 2 июня В 90-х в Лондоне царили молодые британские художники, одним из самых провокационных из которых считался Мэтт Коллишоу. На новой выставке собраны его оммажи классическим мастерам, но с применением интересных технологий: полотна Николо Реньери и Влахо Буковаца возникают в зеркалах, дуб Робин Гуда светится как призрак, «Избиение младенцев» Ипполито Скарселлы оживает, а гиперреалистичные птицы в духе голландских мастеров появляются на фоне абстрактной живописи. Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции ГМИИ им. Пушкина, до 22 июля Американский предприниматель Томас Каплан и его жена сделали невозможное: за 15 лет собрали огромную коллекцию живописи Рембрандта и его современников. Эти работы на аукционах появляются редко и практически все поделены между великими музеями. Но им удалось собрать с нуля разнообразную подборку картин Рембрандта, Франса Халса, Яна Вермеера и многих других. Всего в ГМИИ можно будет увидеть 80 картин. Хаим Сокол . Свидетельство ММОМА на Гоголевском, до 20 мая Масштабная выставка Хаима Сокола — с одной стороны, ретроспектива, а с другой — совершенно новое высказывание художника. Здесь представлены его главные темы: миграция, семейные истории, коллективная память, травматический опыт холокоста. Память и свет. Японская фотография. 1950–2000 Мультимедиа-арт-музей, до 2 июня Японская коллекция Европейского дома фотографии — огромная, с более чем 500 произведениями, убедительно демонстрирующими важную роль японского искусства в истории мировой фотографии. В МАММ представлена ее часть — ретроспектива японской послевоенной фотографии, с конца 1950-х годов до начала 2000-х, с работами классиков и звездных фотографов: Нобуеси Араки, Хиро, Масахиса Фукасэ, Сэйити Фуруя, Хироси Сугимото. Фото: пресс-службы