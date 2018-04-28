Петергоф открывает сезон фонтанов после пробных пусков и подготовки парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. / ТАСС /. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Петергоф» перед майскими праздниками открывает сезон фонтанов. С 28 апреля фонтанная система петербургского пригорода будет работать в регулярном режиме по летнему расписанию, а вход в парк вновь станет платным.

"Фонтаны начинают работать 28 апреля. Парк полностью готов, все фонтаны готовы, последнюю неделю были пробные пуски — все трубы в порядке", — сказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника. Представители ГМЗ сообщили, что запуск фонтанов Большого каскада состоится в субботу в 11:00. Под «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра в небо устремится самый высокий фонтан Петергофа — «Самсон», за ним включатся остальные.

В пресс-службе уточнили, что цены на билеты в Нижний парк в новом сезоне для россиян остались на прежнем уровне. «Для российских граждан цены не изменились, для иностранцев плату чуть-чуть повысили, там очень незначительная сумма», — отметили в музее.

Согласно информации для посетителей на сайте музея, входная плата на территорию Нижнего парка в Петергофе после открытия фонтанов составит для граждан РФ и стран СНГ 450 рублей, полный билет (для иностранцев) будет стоить 900 рублей.

Век музеев

Сезон 2018 года будет посвящен столетию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций, расположенных под Санкт-Петербургом. Петергоф, Царское Село, Гатчина и Павловск стали общедоступными музеями в 1918 году. К своему столетию музеи-заповедники совместно подготовили масштабный проект «Век музеев», который официально откроется 19 мая, когда в Петергофе будет проходить традиционный весенний праздник фонтанов.

"Красочное представление под названием «Дворцовая сага» объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Столетняя история пригородных резиденций, рассказанная от лица знаменитого историка искусств А. Н. Бенуа, раскроется в 8 действиях", — сообщает пресс-служба.

Зрителям расскажут о дореволюционной истории императорских резиденций, их превращении в центры отдыха советских граждан, военном периоде, возрождении пригородных дворцов и их современной жизни.

Столица фонтанов

Фонтанная система Петергофа — одна из крупнейших в мире. Она состоит из 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и в Нижнем парке бывшей императорской резиденции. Самые известные из них — «Самсон» перед Большим каскадом, «Нептун» в Верхнем саду, «Солнце», «Пирамида», Римские фонтаны.

Петергофские фонтаны создали по образцу версальских, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов задумал Петр Великий, основавшим Петергоф в 1710 году. В наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Петергоф является одним из самых популярных туристических объектов России. Ежегодно его посещают около 5 млн человек.