Итальянским детям предложили побить куклу-Муссолини ради конфет

В итальянском городе Мачерата полицейские начали расследование в отношении антифашистов, вывесивших на центральной площади куклу фашистского вождя Бенито Муссолини , набитую конфетами. Об этом сообщает Pinoccio News.

Кукла вождя была подвешена вверх ногами, так же, как труп диктатора на площади Милана после его казни в 1945 году. На ней была надета фашистская униформа, а ее рука изображала нацистское приветствие.

Как пишет издание, детям предложили взять палки и выбить из дуче сладости.

Как только голову Муссолини сбили, куклу заменили на другую, в черной рубашке и с кельтским крестом на груди. Такая игрушка изображала Люку Траини (Luca Traini), неонациста, застрелившего шестерых африканских иммигрантов в феврале этого года. Тогда об этом писала The Local.

Мероприятие было организовано местными активистами-антифашистами и общественным центром сторонников левого курса.

Мэр Мачераты написал в своем Twitter: «Отмечать день освобождения Италии от фашизма 25 апреля — это хорошо, но пропагандировать насилие недопустимо».

Неонацистская партия Каса Паунд также осудила действия антифашистов и назвала их «разжиганием ненависти».

Бенито Муссолини возглавлял Италию в качестве премьер-министра в 1922-1943 годах. Был одним из основателей итальянского фашизма.