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Итальянским детям предложили побить куклу-Муссолини ради конфет
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Итальянским детям предложили побить куклу-Муссолини ради конфет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В итальянском городе Мачерата полицейские начали расследование в отношении антифашистов, вывесивших на центральной площади куклу фашистского вождя Бенито Муссолини, набитую конфетами. Об этом сообщает Pinoccio News.
Кукла вождя была подвешена вверх ногами, так же, как труп диктатора на площади Милана после его казни в 1945 году. На ней была надета фашистская униформа, а ее рука изображала нацистское приветствие.
Как пишет издание, детям предложили взять палки и выбить из дуче сладости.
Как только голову Муссолини сбили, куклу заменили на другую, в черной рубашке и с кельтским крестом на груди. Такая игрушка изображала Люку Траини (Luca Traini), неонациста, застрелившего шестерых африканских иммигрантов в феврале этого года. Тогда об этом писала The Local.
Мероприятие было организовано местными активистами-антифашистами и общественным центром сторонников левого курса.
Мэр Мачераты написал в своем Twitter: «Отмечать день освобождения Италии от фашизма 25 апреля — это хорошо, но пропагандировать насилие недопустимо».
Неонацистская партия Каса Паунд также осудила действия антифашистов и назвала их «разжиганием ненависти».
Бенито Муссолини возглавлял Италию в качестве премьер-министра в 1922-1943 годах. Был одним из основателей итальянского фашизма.
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