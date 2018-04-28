16 идей для выходных в Тюмени: день танца, аниме-вечеринка и джазовые концерты

Вот и подходит к концу длинная рабочая неделя. Впереди — праздничные выходные, тоже длинные. На майские праздники подготовлена особая программа. Что же делать в ближайшие дни? Прежде всего не забудьте, что 29 апреля — день танца. Как его отпраздновать, подскажет афиша от 72.ru.

Мероприятия на сегодня, 28 апреля, ищите в будничной афише.

29 апреля, воскресенье

Турнир по функциональному многоборью (18+)

Скоро лето, не так ли? Эти соревнования должны стать стимулом для возвращения (или поддержания) хорошей физической формы. Приходите посмотреть, как простые люди творят невообразимое: быстро бегают, поднимают тяжести и прочее.

Когда: 29 апреля, 9:30. Где: проезд Воронинские горки, 174, СК «Арена». Вход свободный.

Выставка «Голубой экран» (0+)

Экспозиция открыта уже неделю, но анонсировали ее не сразу. Тем не менее, пропускать такое не стоит. «Голубой экран» — отличный способ узнать больше об истории родного города, а точнее, о кинотеатрах Тюмени. Фотографии знакомых мест отдыха, открытки с изображением любимых актеров. Более 130 предметов из фондов музейного комплекса, среди которых: кинокамера, кинопроектор, прессы для склеивания кинопленки и многое другое.

Когда: 29 апреля, 10:00 — 18:00. Где: Ленина, 2, музей «Городская дума». Цена билета: 60 рублей.

Мастер-класс Дмитрия Черкозьянов (12+)

Ёлка, Вы наверняка слышали это имя, если смотрели «Танцы на ТНТ». Между тем, хореограф известен не только благодаря этому шоу. Черкозьянов сотрудничал в качестве танцора и хореографа с российскими и зарубежными артистами: Дима Билан Влад Соколовский , Серебро, Бьянка, T-Killah, Marlon Roudette, Basshinter. В Тюмени танцор даст два МК по хип-хопу.

Когда: 29 апреля, 11:00. Где: Луначарского, 18а, школа танца «Академия». Цена участия: 1600–2600 рублей. Регистрация: 8-922-044-43-07.

Экскурсия «От острога до столицы» (6+)

Прокатившись на двухэтажном автобусе, вы узнаете о развитии первого сибирского города от деревянного острога до столицы самой большой области России. Вам расскажут о «сибирском мавзолее», первом водопроводе, об открытии тюменской нефти и газа, о площадях и скверах, улице «четырех конфессий», четырехуровневой набережной.

Когда: 29 апреля, 12:00, 14:30. Где: Набережная Туры, Мост влюбленных. Цена билета: 150–400 рублей. Заказ по телефону: 45-35-90, 8— 929-266-7372.

Карамельный мастер-класс (4+)

Дом Карамели «Ландрин» приглашает юных тюменцев на кулинарные мастер-классы. Каждый участник во время урока сможет самостоятельно приготовить сразу два сладких леденца на палочке и получит сертификат талантливого карамелье!

Когда: 29 апреля, 12:00. Где: проезд Заречный, 39а/1, дом карамели «Ландрин». Цена участия: 390 рублей.

Открытый урок французского языка (16+)

Одного урока вполне достаточно, чтобы выучить базовые фразы, необходимые для путешествия в страну моды, духов, изысканных вин и сыров. А может, эта встреча заставит вас более серьезно заняться французским и откроет новые перспективы в жизни? В любом случае, попробовать стоит.

Когда: 29 апреля, 13:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 180 рублей.

Джазовый концерт для малышей (0+)

Чем раньше дети знакомятся с искусством, тем более они разборчивы! В «Кижеватовце» проходит серия концертов, во время которых детей знакомят с музыкальными инструментами. На этот раз королем вечера будет саксофон. Многие называют его самым чувственным инструментом.

Когда: 29 апреля, 18:00. Где: Мельничная, 1, КТД «Кижеватовец». Цена билета: 500 рублей (мама + малыш). Регистрация: по ссылке

Кинопоказ «Качели» (18+)

«Медиаполис» продолжает цикл кинопоказов авторского кино с дальнейшим разбором и обсуждениями с авторами фильмов. На этот раз будет разбор фильма Антона Сиверса «Качели».

«Уходя на работу, он не знает, вернётся ли домой. Потому что рисковать жизнью — его профессия. Но иногда смертельное ранение может нанести любовь, потому что любовь, как пуля, бьет прямо в сердце. Вся жизнь героев этой ленты — Качели. То, задыхаясь от любви, они взлетают в облака, то с самого пика наслаждения падают вниз, в грязь и пустоту… Качели раскачиваются всё сильнее, и остановить их они попытаются лишь тогда, когда это почти невозможно».

Когда: 29 апреля, 18:00. Где: Чернышевского, 2а/12, Медиаполис. Обязательна регистрация по ссылке.

Аниме и к-поп вечеринка Magic Time (14+)

Корейская поп-культура медленно, но верно захватывает мир. Вот и в Тюмени состоится вечеринка, посвящённая аниме, к-поп и гик культурам. Веселые конкурсы, тематическая музыка и выступления, конкурс «Я у мамы косплеер» и game zone!

Когда: 29 апреля, 18:00. Где: проезд Геологоразведчиков, 12а, Cyber Arena. Цена билета: 300–400 рублей.

Red Hot Battle (12+)

Хотите посмотреть, как отжигают на танцполе самые горячие девушки и парни Тюмени? Приходите на дансхол-баттл. Драйвовая музыка, море энергии и эмоций. Смотреть так же увлекательно, как и участвовать! Кстати, судить баттл будут гости из Москвы. Не пропустите их судейские выходы!

Когда: 29 апреля, 19:00. Где: Малыгина, 90, бар Friends. Вход свободный.

Открытая сцена Flamenco (18+)

Вы танцуете, играете на музыкальных инструментах, поёте, читаете стихи или прозу испанских авторов? Значит, вам нужно прийти на эту встречу и поддержать всех любителей испанской культуры. Международный день танца — отличный повод для знакомства с единомышленниками.

Когда: 29 апреля, 19:00. Где: Салтыкова-Щедрина, 44, студия танца «Ситара». Цена участия: 200 рублей + заказ напитка из меню.

Международный день джаза (18+)

Большой праздник джаза, силы «которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». В программе — как традиционные джазовые стандарты из репертуара классиков и мастеров ХХ века, так и более современная джазовая музыка, в стилях Latin, Funk и Fusion.

Когда: 29 апреля, 19:00. Где: Молодежная, 72/4, Fabric Bar. Цена билета: 250–350 рублей.

Шоу импровизации «Смех или слезы» (18+)

Ребята из творческого объединения «Siberian comedy» решили выяснить — кто из них самый смешной? По этому поводу грядёт вечер импровизационной комедии! И только вы можете помочь им определить самого смешного участника. Будет смешно, а если нет — комик за это поплатится… (Готовьте тухлые помидоры!) Все просто, главный судья — зритель!

Когда: 29 апреля, 19:00. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Вход свободный.

30 апреля, понедельник

Спектакль «Пули над Бродвеем» (16+)

Давно ли вы были в театре? Почему бы не посетить тюменский драматический в понедельник? Там в этот вечер дают «Пули над Бродвеем». Спектакль в лучших традициях ньюйоркских мюзиклов. «1920-е годы. Нью-Йорк. Молодой драматург написал очередную неудачную пьесу, но мечтает поставить ее на Бродвее. Желающих вложить капитал в заранее провальную постановку нет, и бродвейский продюсер идет на сомнительную сделку с главарем Нью-Йоркской преступной группировки. Тот готов спонсировать спектакль, но при условии — главную роль должна играть его молодая любовница, капризная и бездарная танцовщица. Для безопасности своей протеже, мафиози приставляет к ней телохранителя — головореза и убийцу…».

Когда: 30 апреля, 18:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Цена билета: 160–900 рублей.

Концерт Иеромонаха Фотия (6+)

Победитель четвертого сезона телепроекта «Голос», покоривший сердца миллионов зрителей своей простотой, искренностью и талантом, иеромонах Фотий выступит с новой программой. Слушатели попадут в настоящее путешествие во времени и пространстве. В репертуаре — старинные романсы, русская классика, современные эстрадные песни на русском, сербском, норвежском, испанском и, конечно, итальянском языках, а также современные духовные песни.

Когда: 30 апреля, 19:00. Где: Республики, 34, Тюменская филармония. Цена билета: 600–2000 рублей.

Наташа Романова — одна из самых оригинальных и бескомпромиссных поэтов Санкт-Петербурга. Полностью отказываясь от лирического героя, выстраивает текст на основе речевых особенностей различных социальных слоев — от депутатских канцеляризмов до маргинального арго и сетевого сленга, сочетая это с пугающими трэшовыми сюжетами. Стихи Наташи Романовой очень страшные, очень смешные и совершенно лишены какого-либо социального или морализаторского пафоса. Григорий Ющенко — художник суперсовременного русского искусства. Идеолог и продюсер музыкального проекта «Альбина Сексова».

Когда: 30 апреля, 19:30. Где: Молодежная 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 0 рублей.