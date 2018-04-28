Фотограф перенес действие популярных мультфильмов в современную Россию

Наверное это одна из самых невероятных фотоподборок на нашем сайте. Ребята из проекта 2D Among Us в своих работах переносят персонажей популярных мультфильмов, фильмов и разные вымышленные объекты в российскую реальность. Это выглядит немного грустно, но очень здорово.

Валл-и Красавица и чудовище

Паровозик Томас

Зверополис

Тайная жизнь домашних животных

Суперсемейка

Простоквашино

Да, действие мультфильма и так происходит в России, но уж больно классный кадр.

Рататуй

Храбрая сердцем

Унесенные призраками

История игрушек

Лило и Стич

Том и Джерри

Малефисента

В поисках Дори

Артур и минипуты

Винни Пух и все-все-все По ту сторону изгороди

Пингвин Чили Вили

Время приключений

Гравити Фолз

Мой сосед Тоторо

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