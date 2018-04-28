Фотограф перенес действие популярных мультфильмов в современную Россию 

Наверное это одна из самых невероятных фотоподборок на нашем сайте. Ребята из проекта 2D Among Us в своих работах переносят персонажей популярных мультфильмов, фильмов и разные вымышленные объекты в российскую реальность. Это выглядит немного грустно, но очень здорово.
Валл-и Красавица и чудовище
Паровозик Томас
Зверополис
Тайная жизнь домашних животных
Суперсемейка
Простоквашино
Да, действие мультфильма и так происходит в России, но уж больно классный кадр.
Рататуй
Храбрая сердцем
Унесенные призраками
История игрушек
Лило и Стич
Том и Джерри
Малефисента
В поисках Дори
Артур и минипуты
Винни Пух и все-все-все По ту сторону изгороди
Пингвин Чили Вили
Время приключений
Гравити Фолз
Мой сосед Тоторо
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