День танца Иркутск отметит мастер-классами от танцевальных школ

29 апреля в Иркутске пройдет День танца. Танцевальные коллективы города проведут открытые мастер-классы для всех желающих. Принять участие в классах сможет любой желающий.

Как сообщают организаторы, вместе иркутские хореографы и танцоры хотят создать новую традицию — большой и дружной танцевальной семьей отмечать День танца, развиваться и общаться. Пришедшие на мероприятия смогут попробовать себя в новых танцевальных направлениях, найти друзей и единомышленников.

Расписание мастер-классов и площадок можно найти в группе мероприятия ВКонтакте, а также в соцсетях по хэштегу #танец_объединяет.