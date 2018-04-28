Ещё
День танца Иркутск отметит мастер-классами от танцевальных школ
Далее:
Читайте также:
Ещё

День танца Иркутск отметит мастер-классами от танцевальных школ 

АиФ Иркутск 57 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
29 апреля в Иркутске пройдет День танца. Танцевальные коллективы города проведут открытые мастер-классы для всех желающих. Принять участие в классах сможет любой желающий.
Как сообщают организаторы, вместе иркутские хореографы и танцоры хотят создать новую традицию — большой и дружной танцевальной семьей отмечать День танца, развиваться и общаться. Пришедшие на мероприятия смогут попробовать себя в новых танцевальных направлениях, найти друзей и единомышленников.
Расписание мастер-классов и площадок можно найти в группе мероприятия ВКонтакте, а также в соцсетях по хэштегу #танец_объединяет.
АиФ Иркутск: последние новости
Фестиваль волшебных шаров состоится в Иркутске 9 мая в Иркутске впервые пройдёт пиротехническое музыкальное шоу Международный книжный фестиваль отменен в Иркутске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Как уходили знаменитости18
Киноляпы, которые никто не замечал24
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение