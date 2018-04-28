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Фото: качели на детской площадке в Новосибирске заковали в цепи и закрыли на замок
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Фото: качели на детской площадке в Новосибирске заковали в цепи и закрыли на замок 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Жители дома № 20 по улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска заковали в цепи качели на детской площадке и повесили на них замок, чтобы никто не качался до поздней весны.
Фотографии с цепями вокруг качелей сделал читатель НГС.
«Да потому что безобразничают на них», — пояснила корреспонденту НГС причину закрытия качелей председатель правления ТСЖ дома № 20 по улице Лазурной Валентина Варнавская.
По её словам, качели закрывали на зиму, когда детская площадка была завалена снегом, но уже в мае они снова станут доступными для детей. «Ещё только высохла земля, там они выбивают [грунт] под ногами — это вообще, я ещё песок не завезла Сейчас наведём порядок и откроем качели», — сообщила председатель правления ТСЖ.
Валентина Варнавская уточнила, что этой детской площадкой пользуются дети со всей округи, в том числе ученики расположенной неподалёку школы № 194. При этом не все ребята бережно относятся к клумбам и конструкциям на площадке. Только в прошлом сезоне ТСЖ трижды ремонтировало качели.
«Что они творят, это словами не выскажешь, вплоть до того, что на верх качели залазят. Следит за этим и содержит эту площадку 20-й дом, у меня 60% бабушек-пенсионеров, у которых пенсия в пределах 12 тысяч. За счёт них содержать и ублажать всех прохожих — я считаю, что это несправедливо и нечестно», — добавила Валентина Варнавская.
Ранее на Северо-Чемском жилмассиве закрыли игровую площадку «Кораблик», которую десять лет назад помог построить фонд модели Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». В 2015 году фонд передал площадку на баланс города, перед этим отремонтировав её. Но, несмотря на проведённый ремонт, власти считают, что игровой центр отслужил свой срок, поэтому его нужно снести.
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