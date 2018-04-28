Избитый на детском празднике Дарт Вейдер собрался подавать в суд за клевету

Ярославский Дарт Вейдер, которого побили на детском празднике, до сих пор находится на больничном. Он рассказал, что ему ещё предстоит посетить нескольких врачей, после этого он пройдёт судебно-медицинскую экспертизу, а уже потом с заключением врачей отправится в суд.

— Я собираюсь добиться справедливости. Конечно, я боюсь за свою жизнь, но отмалчиваться не собираюсь. Кроме того, я хочу проконсультироваться с юристом и подать в суд на супругу избившего меня мужчины за клевету. Женщина заявила, что я якобы приставал к ней и был без нижнего белья. Это наглая ложь. Работников кафе я тоже хотел бы призвать к ответу, так как они явно стоят на стороне своих гостей, — рассказал Василий.

Напомним, вторая сторона конфликта также подала встречное заявление об избиении. По словам Василия, побивший его мужчина не попытался связаться с ним и решить конфликт мирным путём.

Конфликт между аниматором и родителями произошёл на детском празднике. По словам Василия, дети испортили реквизит, и им сделали замечание. Однако маме именинника это не понравилось, и она отказалась платить за испорченные игрушки. Тут в дело вмешался папа и начал избивать аниматора. После этого Василий оказался в больнице со множественными ушибами и гематомами. Другая сторона утверждает обратное: аниматор оскорбил маму именинника, да ещё и выступал перед детьми в обтягивающих трико без трусов.