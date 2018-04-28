Шоу Asmodeus: зрители смогут менять сюжет за пожертвования

Егор Корешков, Каждый эпизод интерактивного шоу Asmodeus будет показан только один раз в прямом эфире. При этом все зрители смогут влиять на происходящее и менять развитие сюжета с помощью пожертвований. Что привыкли делать люди, которые живут в России? Всегда и всего бояться — посчитали авторы шоу и решили на этом сыграть. Итак, ведущими выступают актеры Сергей Епишев Кристина Асмус . Их герои — муж и жена — спустились в подземный бункер, чтобы спастись от врагов России и от катастрофы, которая ждет планету после столкновения с кометой Асмодей. Под землей персонажи живут вместе с прислугой и котом, здесь же принимают гостей. В каждой серии к ним приходит медийная личность: Андрей Фомин Максим Виторган . Каждому предстоит пройти испытания страхами одиночества, смерти, собственных сексуальных фантазий и не только.

Максим Диденко режиссер «Мне очень нравится этот формат — „Черный русский“. Мне кажется, что сегодняшняя Россия готическая, страшная, черная, злая. То, что в интернете сейчас происходит, подтверждает мое ощущение такой вот темноты русского сознания, и это такое вот черное русское телевидение, или антителевидение — подземное, адское. Мы деконструируем формат ТВ, пародируем контекст русского всего телевидения, всего того, что там происходит. Несмотря на то, что телевизор я не смотрю, но я его так себе представляю, что там происходит. Это черный юмор. Это освобождающая вещь».

Театральное действо будет происходить в студии в прямом эфире. Шесть камер проследят за участником в реальном времени. Зритель сможет повлиять на сюжет шоу и судьбу героя с помощью чата и денежных пожертвований. Премьера намечена на 21 мая.

Михаил Гуревич директор инвестиционной компании 101 StartUp, венчурный инвестор, медиаэксперт «Большинство подобных стратегий основаны на том, что если мы преуспели в офлайн и на обычном телевидении, то интернет мы обязательно взорвем. Как показывает практика, ничто не взрывается, и аудитория абсолютно не реагирует, не ведется на дорогостоящие мощные задумки, произведения. По одной простой причине — это другая медиасреда, и в ней есть свои герои, свои специалисты. А вот как раз специалисты по интернет-медиапространству обычно не привлекаются со стороны офлайновых знатоков и королей. Считают, видимо, что они сами знают достаточно много. В любом случае я считаю, что, так или иначе, пробовать надо. Еще один подобного рода проект может подстегнуть интерес аудитории к тому, чтобы появилось что-то настоящее, востребованное и интересное».

Возможно, востребованным и интересным будет именно шоу Максима Диденко, чей иммерсивный спектакль «Черный русский» полтора года назад был настоящей московской сенсацией. Кстати, право посмотреть новое шоу продают: один просмотр стоит 699 рублей.