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Как будут работать поликлиники и центры соцобслуживания в майские праздники
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Как будут работать поликлиники и центры соцобслуживания в майские праздники 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В майские праздники изменится график работы столичных поликлиник. 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая они будут открыты с 08:00 до 20:00, а 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая — с 09:00 до 16:00. 30 апреля и 5 мая пациенты смогут попасть на прием с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая получится с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая. С 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая здесь ждут пациентов с 09:00 до 15:00. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00. Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.
Женские консультации откроются в обычном режиме 28 апреля, 3, 4, 7, 8 мая. А 29 апреля, 2 и 6 мая их можно посетить с 09:00 до 15:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. 1 и 9 мая женские консультации будут работать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00.
В управлении социальной защиты примут посетителей только 28 апреля с 09:00 до 17:00. Нерабочие дни — 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая.
График работы территориальных центров социального обслуживания
Наименование учреждения
Перечень социальных услуг
Территориальные центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, центры поддержки семьи и детства
1, 2, 9 мая  Обслуживание социальными работниками получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому с учетом их индивидуальных потребностей.
Выдача (при необходимости) сухих пайков за счет средств, предусмотренных на организацию питания.
Дежурство заведующих отделениями социального и социально-медицинского обслуживания на дому, социального патронажа с целью координации работы социальных работников и медицинских сестер
Территориальные центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, центры поддержки семьи и детства
2 и 9 мая  Работа отделений срочного социального обслуживания для оказания адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Территориальные центры социального обслуживания (центры социального обслуживания)
9 мая  Проведение для ветеранов Великой Отечественной войны праздничных культурно-досуговых мероприятий и чаепитий
Незначительно изменится график работы сервисных центров «Московский транспорт». Здесь не будут обслуживать посетителей только 1 и 9 мая. В остальные дни центры открыты с 08:00 до 20:00.
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