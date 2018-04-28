Как будут работать поликлиники и центры соцобслуживания в майские праздники

В майские праздники изменится график работы столичных поликлиник. 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая они будут открыты с 08:00 до 20:00, а 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая — с 09:00 до 16:00. 30 апреля и 5 мая пациенты смогут попасть на прием с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая получится с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00 28 апреля, 3, 4, 7 и 8 мая. С 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая здесь ждут пациентов с 09:00 до 15:00. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00. Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Женские консультации откроются в обычном режиме 28 апреля, 3, 4, 7, 8 мая. А 29 апреля, 2 и 6 мая их можно посетить с 09:00 до 15:00, 30 апреля и 5 мая — с 09:00 до 18:00. 1 и 9 мая женские консультации будут работать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00.

В управлении социальной защиты примут посетителей только 28 апреля с 09:00 до 17:00. Нерабочие дни — 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая.

График работы территориальных центров социального обслуживания

Наименование учреждения

Перечень социальных услуг

Территориальные центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, центры поддержки семьи и детства

1, 2, 9 мая Обслуживание социальными работниками получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому с учетом их индивидуальных потребностей.

Выдача (при необходимости) сухих пайков за счет средств, предусмотренных на организацию питания.

Дежурство заведующих отделениями социального и социально-медицинского обслуживания на дому, социального патронажа с целью координации работы социальных работников и медицинских сестер

Территориальные центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, центры поддержки семьи и детства

2 и 9 мая Работа отделений срочного социального обслуживания для оказания адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Территориальные центры социального обслуживания (центры социального обслуживания)

9 мая Проведение для ветеранов Великой Отечественной войны праздничных культурно-досуговых мероприятий и чаепитий

Незначительно изменится график работы сервисных центров «Московский транспорт». Здесь не будут обслуживать посетителей только 1 и 9 мая. В остальные дни центры открыты с 08:00 до 20:00.

Как будут работать офисы «Мои документы» и отделы ЗАГС в майские праздники

Чем заняться в майские праздники