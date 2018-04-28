Чтоб в мае не маяться: десять маршрутов для путешественников в часе езды от Екатеринбурга

Каждую пятницу мы советуем вам, куда съездить в выходные, чтобы отдохнуть и набраться новых впечатлений. Недалеко от Екатеринбурга есть красивые скалы, старинные города, оригинальные музеи, заброшенные постройки прошлых лет и много других интересных вещей. Своими впечатлениями от путешествий к этим местам делятся жители Екатеринбурга, они же советуют, как лучше добраться, стоит ли надеяться на уютное кафе или хотя бы продуктовый ларек в пункте назначения, взять ли с собой купальник или шерстяные носки.

Впереди майские праздники — отличный повод узнать больше о нашем крае. Поэтому коротко напомним обо всех тех замечательных местах, о которых мы рассказывали в рубрике «Маршрут выходного дня». Вдохновляйтесь и путешествуйте! Напомним только, что на природе нельзя забывать об осторожности: от роковой встречи с клещами убережет наша инструкция. Итак, поехали!

Заповедник прошлого

В музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе экспонаты свозили со всей области буквально по бревнышку. Теперь на крутом берегу реки стоят старинные усадьбы и избы, мельницы и кузницы.

— Музейный комплекс очень большой и похож на маленькую деревеньку, состоящую из домов и огородов, — рассказывает психолог Татьяна Новикова . — В каждый дом можно войти и окунуться в быт русского человека. Интересно, что сами жители деревни являются и экскурсоводами, и актёрами, с азартом играющими свои роли, создавая атмосферу.

Узнайте о поездке в Нижнюю Синячиху больше здесь.

Золото в Березовском

Сразу два золотых музея работают в Березовском. В них можно познакомиться с бытом золотоискателей и их инструментами и даже спуститься в шахту, совсем как настоящую. Подробнее об уральской «золотой жиле» читайте здесь.

Буддийская гора

Не обязательно ехать в Непал, чтобы погостить в гостеприимной буддийской общине. На пустынной горе в Свердловской области монастырь «Шедруб Линг» своими руками построили приверженцы древнего течения. Из Екатеринбурга сюда едут, чтобы свысока посмотреть на огромный карьер, послушать тишину, почувствовать умиротворение.

Подробнее о горе Качканар читайте здесь.

Космос рядом

Есть две причины поехать в Коуровку. Первая: здесь можно приблизиться к звездам, посетив обсерваторию. Экскурсии проводят для всех желающих, главное — записаться заранее. Вторая причина: в Коуровке прекрасная природа. Можно подышать свежим воздухом, погулять по чистому лесу и полюбоваться Чусовой.

Где остановиться? Как добраться? Все узнаете здесь.

Оленьи ручьи

Это самый близкий к Екатеринбургу природный парк, где все приспособлено для туристов — удобные указатели, тропинки, мосты, смотровые площадки, домики, в которых можно остановиться… Вот почему горожане часто ездят сюда и даже привозят иностранных гостей. Всеволод Махов прошлой осенью показывал здесь уральские красоты Киа Медсен, туристке из Дании. Почитайте об этом здесь.

Старинное Арамашево

С XVII века на берегу реки Реж стоит село Арамашево, которое когда-то служило форпостом для отражения набегов кочевников. Сейчас туристы ездят туда, чтобы посетить краеведческий музей с богатой коллекцией, навестить старинную церковь и полюбоваться волшебными видами скалистых берегов.

Больше подробностей и красивых фотографий здесь.

Музей в домне

Полевской — город маленький, ничем особо не примечательный, если не считать великолепного музея «Северская домна». Пожалуй, даже в Екатеринбурге нет такого удачного примера использования промышленного помещения в культурном проекте. Старинные кирпичи помнят, как в XIX веке здесь делали железо. Теперь же внушительные механизмы превратились в экспонаты, а само пространство завода выглядит как современный лофт.

— От «Домны» я ничего не ожидал, — признаётся дизайнер Никита Демидов. — Обычно провинциальные музеи — это тяжело и невыносимо скучно. Но когда нас привезли на «Северскую домну», я даже проснулся! И удивился, что это интересное пространство. Как у нас Ельцин-центр , но только по Полевскому.

Больше информации и фотографий здесь.

Максимальная высота

Конжаковский Камень — самая высокая гора в окрестностях Екатеринбурга. «Плато очень красивое, с него открывается вид на альпийские луга и курумник Конжака, — рассказывает основатель команды активных туров „Рыжий город“ Инна Горбашова. — Ещё есть горная река Полудневая, она течёт с вершины, и вода в ней такая чистая».

Как добраться до Конжака, как подняться и что можно увидеть с высоты — узнайте здесь.

Уральская Пиза

Про наклонную Невьянскую башню наверняка слышал каждый уралец. Но не все знают, что это не ошибка архитектора, а уникальное сооружение. Здесь есть слуховая комната с удивительными акустическими свойствами, музыкальные часы, первый громоотвод… Что еще? Читайте здесь.

Горы техники

В ненастную погоду можно отправиться в Верхнюю Пышму и посмотреть на экспонаты Музея военной техники и Музея автомобильной техники. Все машины на ходу! Рассказываем, как доехать и зачем.