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Жителей ЮЗАО приглашают принять участие в вокальном конкурсе
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Жителей ЮЗАО приглашают принять участие в вокальном конкурсе 

Твоя Газета 58 минут назад
Фото: Твоя Газета
12 и 13 мая любой желающий в возрасте от 7 до 55 лет может прийти в культурный центр «Вдохновение» и пройти прослушивание, чтобы в дальнейшем защитить честь округа на городском этапе.
Московский Фестиваль-конкурс «Стань звездой» — это масштабный вокальный проект, который пройдет в мае. Организатором проекта выступил культурный центр «Ивановский» при участии и поддержке Департамента культуры города Москвы.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Эстрадный вокал» (сольное исполнение) и «Эстрадный ансамбль» (дуэты, трио). В состав жюри конкурса войдут такие известные российские исполнители, артисты и участники шоу «Голос», как Юлия Пак, Кристина Стельмах, Илья Киреев, Олег Сидоров, Алекс Индиго, Полина Романова и другие.
Победители фестиваля-конкурса получат специальные призы в виде постановки одного концертного номера и выступления на праздновании Дня города на центральной площадке столицы с ведущим танцевальным коллективом, а также возможность выступления на профессиональной сцене перед зрителями в рамках общегородских мероприятий в течение всего 2018 года. А лауреаты II и III степеней получат годовую концертную практику. Также призеров фестиваля ждет специальный приз от партнера конкурса «KidsActingAntiStudio» — право бесплатного участия в летнем интенсиве.
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