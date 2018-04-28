Жителей ЮЗАО приглашают принять участие в вокальном конкурсе

12 и 13 мая любой желающий в возрасте от 7 до 55 лет может прийти в культурный центр «Вдохновение» и пройти прослушивание, чтобы в дальнейшем защитить честь округа на городском этапе.

Московский Фестиваль-конкурс «Стань звездой» — это масштабный вокальный проект, который пройдет в мае. Организатором проекта выступил культурный центр «Ивановский» при участии и поддержке Департамента культуры города Москвы.

Победители фестиваля-конкурса получат специальные призы в виде постановки одного концертного номера и выступления на праздновании Дня города на центральной площадке столицы с ведущим танцевальным коллективом, а также возможность выступления на профессиональной сцене перед зрителями в рамках общегородских мероприятий в течение всего 2018 года. А лауреаты II и III степеней получат годовую концертную практику. Также призеров фестиваля ждет специальный приз от партнера конкурса «KidsActingAntiStudio» — право бесплатного участия в летнем интенсиве.