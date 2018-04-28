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Сибирская генерирующая компания объявила конкурс на фирменного героя
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Сибирская генерирующая компания объявила конкурс на фирменного героя 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Сибирская генерирующая компания объявила конкурс на фирменного героя Дня открытых дверей и на Барнульской ТЭЦ-3 и арт-фестиваля «Потепление»
Сибирская генерирующая компания приглашает детей и подростков в возрасте до 18 лет принять участие в конкурсе рисунка фирменного героя ежегодного Дня открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3 и городского арт-фестиваля «Потепление».
«Потепление» — это праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. Он объединяет в себе возможность увидеть где и как рождаются тепло и электроэнергия, посетив ТЭЦ-3, и возможность активно и интересно провести выходной день, приняв участие в развлекательной программе.
Накануне праздника организаторы решили попросить помочь барнаульцев разработать фирменного героя фестиваля. Участникам нужно придумать имя героя, описать характер и нарисовать его. Работы принимаются по электронной почте teplo0206@ya.ru с 28 апреля по 13 мая.
Победитель будет определен специальным жюри Сибирской генерирующей компании и получит приз — графический планшет, с помощью которого сможет развивать свой талант. А по победившему эскизу будет изготовлена ростовая кукла, с которой во время фестиваля сможет сфотографироваться любой желающий.
Вручение подарка пройдет на главной сцене фестиваля 2 июня.
В этом году, 2 июня в 17 часов барнаульцев ждет насыщенная развлекательная программа: необычные фотозоны, парад диджеев, спортивные мастер-классы, настольные игры, конкурс аэрографии, большая площадка для детей. Хэдлайнером фестиваля станет группа «Иванушки интернешнл».
Посмотреть, как проходил фестиваль в 2017 году можно на сайте
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