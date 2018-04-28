Идём на Монстрацию, поём с Лагутенко, делаем селфи с актёром «Такси» и еще 21 идея для выходных

После длинной рабочей недели нас ждут четыре выходных — и от этого поднимается настроение, даже несмотря на то, что в субботу пришлось встать по будильнику и отправиться на работу. Синоптики говорят, что погода будет почти летней, пора выходить из душных помещений и проводить время на улице.

Тем более заняться будет чем. Нас ждут концерты, выставки, спектакли и много праздничных мероприятий. Не обойдётся и без традиционной первомайской демонстрации в центре. А альтернативная Монстрация с шуточными плакатами в этом году пройдёт на Вторчермете.

Обо всем подробнее рассказываем в нашем обзоре.

Суббота, 28 апреля Концерт / Jethro Tull

Впервые в Екатеринбурге выступит легенда мирового рока Иэн Андерсон со своей группой Jethro Tull. Это один из самых импозантных музыкантов мировой рок-музыки и обладатель ордена Британской империи. Его силуэт с флейтой узнаваем миллионами меломанов по всему миру, каждое его выступление — настоящее масштабное событие, на которое слетаются поклонники со всей планеты. На концерте на Урале музыкант сыграет свои известные хиты и новые работы.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 28 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 2700 рублей Возрастное ограничение: 16+

Праздник / День танца в «Колизее»

Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» приглашает жителей Екатеринбурга отметить Международный день танца. В кинотеатре «Колизей» покажут и обсудят видео лучших мировых танцевальных спектаклей и документальные фильмы о танцорах. А в фойе кинотеатра пройдёт танцевальный баттл между танцовщиками разных жанров. На фасад «Колизея» собирались транслировать видео, но не нашли для этого технической возможности.

Где: кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43) Когда: 28 апреля с 17:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Выставка / «Шалом»

В Музее наивного искусства открывается новая выставка «Шалом». На ней будут представлены более 40 живописных работ Налины Хейфец — портреты родных автора и ее близких знакомых из пермской еврейской общины, сцены из семейной жизни ортодоксальных евреев, изображение их обрядов и праздников, а также картины-переживания — как личной беды, так и трагедии всего еврейского народа.

Где: Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18) Когда: с 27 апреля по 17 июля Сколько стоит: 50–150 рублей Возрастное ограничение: 0+

Спектакль / «Неизвестный друг»

Ксения Раппопорт и Полина Осетинская приедут в Екатеринбург, чтобы показать музыкальный спектакль по рассказу Ивана Бунина «Неизвестный друг». Это маленький рассказ о больших чувствах. Извечная боль человечества — одиночество, — облеченная в изящный, возвышенный слог прекрасной эпохи, каким уже не изъясняются в наши дни. Мы словно заглядываем в самую душу безымянной незнакомки, наблюдаем тайные робкие порывы и тихую боль, выраженные так утонченно и тактично.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 28 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1500–2000 рублей Возрастное ограничение: 6+

Ярмарка / Большая весенняя ярмарка (на правах рекламы)

В преддверии майских праздников в Екатеринбурге проходит традиционная Большая весенняя ярмарка, на которой жители и гости уральской столицы смогут приобрести полезные овощи и фрукты, приодеться к лету, а уральские садоводы — подготовиться к дачному сезону.

На ярмарке можно купить саженцы плодово-ягодных культур, рассаду, семена и удобрения, а также садово-огородный и хозяйственный инвентарь, одежду и обувь, домашний текстиль и продукты питания: свежие фрукты и овощи, рыбу и копчёности, колбасные и хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо разных сортов, мёд, халву и специи от производителей.

В программе — лекции и семинары для садоводов и огородников о выращивании луковых культур, возделывании томатов и многом другом.

Где: КОСК «Россия» (ул. Высоцкого, 14) Когда: 28 и 29 апреля, c 10:00 до 19:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Воскресенье, 29 апреля Концерт / «Мумий Тролль»

Эпатажный Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» уже больше 20 лет на сцене. Они завоевали любовь сотен тысяч поклонников по всей стране своими оригинальными композициями, в которых смешивались элементы рока, попа, фанка, джаза и многих других направлений. Нестандартное музыкальное начало всегда сопровождается невероятно креативным, концептуальным текстовым наполнением и необычной манерой исполнения Ильи Лагутенко. В Екатеринбурге «Мумий Тролль» отметит двадцатилетие альбома «Морская».

Где: КРК «Уралец» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 29 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1500–4500 рублей Возрастное ограничение: 12+

Спорт / Воздушный бой На авиамодельном аэродроме около Екатеринбурга пройдёт традиционный Весенний кубок Федерации авиамоделизма Свердловской области по воздушному бою на радиоуправляемых моделях самолетов. Суть авиамодельного воздушного боя предельно проста: к каждому самолету привязана лента длиной 15 метров и побеждает пилот, отрубивший ленту противника винтом или крылом своей модели. Зрителей ждёт увлекательное и динамичное зрелище.

Где: авиамодельный аэродром, ст. Сысерть Когда: 29 апреля с 11:00 до 16:00 Сколько стоит: вход бесплатный Возрастное ограничение: 18+

Выставка / «Муми-тролль и комета»

В Ельцин-центре открылась выставка «Муми-тролль и комета», там представлены комиксы знаменитой Туве Янссон. В 1954 году она приняла предложение крупнейшей на тот момент газеты в мире, лондонской Evening News, начать публикацию авторских комиксов о муми-троллях. Их ежедневно читали 20 миллионов человек более чем в 40 странах на протяжении 20 лет. Это нестареющая классика, которую можно перечитывать и пересматривать раз за разом, и всё равно не надоест.

Где: КРК «Уралец» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 29 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1500–4500 рублей Возрастное ограничение: 12+

Концерт / «Элизиум»

«Элизиум» презентует в Екатеринбурге свой новый долгожданный номерной альбом «Яды», а также исполнит все свои старые хиты. Эта группа сумела стереть рамки и границы стилей и жанров, музыканты переплетают романтическую любовную лирику с ярким социальным протестом.

Где: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный Рынок, 6) Когда: 29 апреля в 18:00 Сколько стоит: от 800 рублей Возрастное ограничение: 16+

Праздник / Международный день танца в ЦПКиО

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца. В парке Маяковского в этот день тоже будут зажигать под музыку разных жанров. На центральной сцене пройдут танцевальные мастер-классы, на аллее — детская интерактивная программа «Круче всех», а вечером всех ждёт дискотека.

Где: ЦПКиО имени Маяковского Когда: 29 апреля с 13:00 до 18:00 Сколько стоит: вход свободныйВозрастное ограничение: 0+

Распродажа / ИКЕА «Налетай на лето!» (на правах рекламы)

До 9 мая в магазине ИКЕА горожан ждёт множество специальных предложений, например, на товары для отдыха на природе и майского пикника, а также другие товары по сниженным ценам.

Если планируется поездка на пикник, то в ИКЕА можно найти всё, что для этого нужно, — от переносного гриля и складной мебели до салфеток и разноцветной посуды.

На распродаже можно обновить и квартиру: функциональные и вдохновляющие решения для обустройства дома со скидками и по привлекательным ценам позволят каждому посетителю найти что-то особенное. Мебель для кухни, спальни, детской и ванной, удобные гардеробные системы, текстиль и посуда создадут комфорт и уют.

Покупки можно совершить как в привычном формате в магазине, так и онлайн в официальном интернет-магазине ikea.ru. Предложения действительны, пока товары есть в наличии.

Где: магазин ИКЕА (ул. Металлургов, 87) Когда: до 9 мая включительно, с 10:00 до 23:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Понедельник, 30 апреля Баттл / «Slovo | Екб»

В Екатеринбурге пройдёт рэп-баттл «Slovo | Екб». Зрителей ждут словесные поединки различного формата — от дуэлей за право попасть в турнирную таблицу до схваток представителей нашего филиала с гостями из Новосибирска, Москвы и Ростова-на-Дону. В мастерстве читать рэп сразятся Очередной Картавый и Пачука, Электромышь и Ameli Lenz, Пупимов и Некто Рэ, Кепкин и GЁTZE, Никита Грули и DeadUnicorn, а также ИзТолпы и Psychic. О том, как проходят такие баттлы, можете узнать в нашем репортаже.

Где: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный Рынок, 6) Когда: 30 апреля в 15:00 Сколько стоит: 250–400 рублей Возрастное ограничение: 18+

Праздник / День пожарной охраны России

30 апреля — День пожарной охраны России. В ЦПКиО по этому поводу подготовили большую праздничную программу. Сотрудники МЧС покажут, как они работают при сильных ДТП, и выставят современную пожарно-спасательную технику и оборудование, среди которых пожарные автоцистерны, коленчатый подъемник высотой 68 метров, автолестница и автомобиль первой помощи. Все желающие смогут попробовать потушить огонь с помощью огнетушителя, поразить мишень струей воды из пожарного рукава, примерить боевую одежду пожарного. А ещё будет работать полевая кухня с гречневой кашей.

Где: ЦПКиО имени Маяковского Когда: 30 апреля с 12:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Спорт / Презентация ЧМ-2018

В Историческом сквере в эти выходные откроется Парк футбола. К нам приедет легенда французского и мирового футбола Марсель Десайи, который в разные годы играл за «Милан», «Челси», «Олимпик Марсель», а также актер Сами Насери, который сыграл главную роль в фильме «Такси». В парке пройдёт презентация яркой униформы волонтеров чемпионата мира по футболу, также можно будет сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой, уточнить расписание игр, узнать, как попасть на фестиваль болельщиков и приобрести билеты на матчи.

Где: Исторический парк Когда: 29 и 30 апреля с 12:00 до 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Праздник / «Игры нашего детства» (на правах рекламы)

Загородный клуб «Белая лошадь» приглашает вспомнить старые добрые дворовые игры и сыграть в них. Дети и взрослые смогут сразиться в резиночки, классики, квадрат, городки, казаки-разбойники и другие игры.

Также гости праздника смогут изготовить леденцы-петушки, пособирать паззлы, сфотографироваться у ретроавтомобилей, поиграть в приставку «Денди» или в тетрис и получить за участие подарки.

Для детей будет организована анимационная программа, творческие мастерские, а также батуты, электромашинки и прочие развлечения.

Помимо этого, можно будет посетить контактный зоопарк или термальный бассейн под открытым небом, покататься на веломобилях или просто погулять по ухоженной территории клуба.

Где: загородный клуб «Белая лошадь» (село Кадниково) Когда: 30 апреля, начало в 12:00, программа здесь Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Вторник, 1 мая Шествие / Первомайская демонстрация

Какой Первомай без демонстрации? В этом году колонны участников начнут формироваться с 9 часов утра на улице Пушкина, 10. Само шествие начнется в 9:35 и закончится в 10:00. Колонны двинутся от Пушкина до площади 1905 года, где в 10:00 начнется первомайский митинг. Центр города в это время будет перекрыт для транспорта.

Где: ул. Пушкина, 10 Когда: 1 мая с 9:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Концерт / Владислав Чепинога

Пианист Владислав Чепинога сыграет большой первомайский концерт, на котором исполнит шедевры классической музыки и неоклассики. Интерес к классической музыке в Екатеринбурге неуклонно растёт, поэтому на концерт зовут и тех, кто уже приобщился к классическому звучанию, и тех, кто только готовит себя к новым музыкально-культурным открытиям.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 1 мая в 20:00 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Экскурсия / «Мир. Труд. Май»

В музее советского быта посетителям предлагают вспомнить, как проходили первомайские праздники в СССР: на предприятиях и заводах рисовали плакаты, делали транспаранты для митинга, из бумаги изготавливали цветы и надували воздушные шары. Документальные фильмы и кинохроника перенесут посетителей выставки в Страну Советов, а дети самостоятельно сделают первомайский флажок.

Где: Фабрика «Арт-позитив» (ул. Чебышева, 4) Когда: 1 мая с 12:00 до 19:00 Сколько стоит: 100–300 рублей Возрастное ограничение: 6+

Праздник / «День отдыха без труда»

1 мая в Ельцин-центре пройдёт «День отдыха без труда». В программе — мастер-классы по катанию на роликах и изготовлению огромных цветов, настольные игры, оригами, четырёхметровая интерактивная клавиатура, живые статуи, гигантская раскраска, кинопоказы, концерты и многое другое. Принять участие зовут родителей с детьми. Полная программа — здесь.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 1 мая с 11:00 Сколько стоит: в зависимости от мероприятия Возрастное ограничение: 12+

Шествие / Монстрация

1 мая пройдёт ежегодная всероссийская шуточная Монстрация. Её участники выйдут на улицы с абсурдными плакатами. Но пройти по центру города им не удастся. Правительство области согласовало проведение Монстрации только на Вторчермете — от дома № 5 по улице Сухоложской до парка Камвольного комбината, через улицу Ферганскую до пересечения с Агрономической. Зовут всех желающих, с собой — плакаты с дурацкими надписями. В 2017 году организаторы шествия трижды не могли получить на него разрешение. А вот в 2016 году в центре Екатеринбурга прошло большое и красочное шествие.

Где: старт — от Сухоложской, 5Когда: 1 мая в 13:40Сколько стоит: бесплатноВозрастное ограничение: 18+

Праздник / Открытие Детской железной дороги

С 1 мая Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в Екатеринбурге переходит на летний график работы. Поезда со станции Екатеринбург-Детский в ЦПКиО им. Маяковского будут отправляться ежедневно по будням с 11:00 до 18:30 (15 рейсов в день), в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 20:30 местного времени (18 рейсов в день). Кроме того, в выходные будут ездить два раритетных паровоза. 1 мая в 12:30 в фойе на втором этаже здания вокзала пройдёт праздничный концерт с участием юных железнодорожников.

Где: ЦПКиО имени Маяковского Когда: с 1 мая с 11:00 Сколько стоит: 90–160 рублей Возрастное ограничение: 0+

Приключение / Сплав по реке Чусовая (на правах рекламы)

Турбаза «Чусовая» 1 мая приглашает на «Праздник спишки», чтобы отметить начало сплавов по реке Чусовой.

Гости узнают много интересного об истории сплава железных караванов по Чусовой, какое значение они имели для России и людей того времени, какие профессии были востребованы. Желающие смогут принять участие в конкурсах, викторинах, сплавах; в рамках праздника пройдут дискотека и вечерние посиделки у костра.

В программе:

— конкурс на лучшую барку. Победители получат в подарок сертификаты на проживание в одном из номеров коттеджа на турбазе и скидку 20% на банкет в КРЦ «Барка». Розыгрыш состоится в 16:00;

— первый в этом сезоне сплав до Аннушкиного моста (начало в 16:30), экскурсия «Легенды и были страны Чусовии»;

— факельное шествие к реке Чусовой (начало в 20:30).

Где: турбаза «Чусовая» (Первоуральск, с. Слобода, ул. Турбаза Чусовая, 6б, стр. 1), www.chusovaya.ru Когда: 1 мая, начало в 16:00 Сколько стоит: входной билет — 200 рублей Возрастное ограничение: 0+

Среда, 2 мая Кино / «Танки»

В военном фильме «Танке» рассказана история о том, как на пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье — лишь меньшее из зол… После череды опасных приключений благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 26 апреля Сколько стоит: от 129 рублей Возрастное ограничение: 16+

Спорт / «Майская гроза»

В эти выходные в Екатеринбурге пройдёт забег «Майская гроза». В нём примут участие около двух тысяч человек, которые традиционно стартуют на площадке ДИВСа «Уралочка» в 11 утра. Трасса забега проходит по набережной Городского пруда с выходом на улицу Бориса Ельцина. Организаторы предлагают на выбор две дистанции: 3 км — для тех, кто только принял решение начать заниматься бегом; 10 км — для более подготовленных атлетов. А для самых юных участников до 8 лет в 12:30 будет дан старт на дистанцию детского забега — 295 метров.

Где: ДИВС «Уралочка» Когда: 2 мая Сколько стоит: 300–1200 рублей, нужна регистрация Возрастное ограничение: 0+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша».