Какие были романы у балерин с советскими политиками

Сильные мира сего в СССР были не прочь поразвлечься с симпатичными артистками. Распущенность ставилась им в вину, только если партийные деятели попадали под каток сталинских репрессий — «прицепом», в довесок к обвинениям в измене Родине или шпионаже. Впрочем, никто из советских балерин свои романы с советскими вождями огласке не придавал. О связях с высшими партийными чинами писали в мемуарах многие знаменитые артистки, оперные дивы. Но не балерины.

«Любимая балерина Сталина»

Так называли великую советскую танцовщицу, приму-балерину Большого театра, чей талант ценили руководители нашего государства от Сталина до Путина (причем, оба лидера страны были знакомы с Ольгой Васильевной Лепешинской лично: она умерла в 2008 г.). В воздыхатели Лепешинской в свое время записывали не только генералиссимуса, но и маршала Жукова, и других именитых советских руководителей, включая членов Политбюро. В ответ на подобные слухи балерина только смеялась.

Очевидно одно: платоническая страсть у Иосифа Виссарионовича к приме-балерине Большого все же была. Иначе трудно объяснить, что побудило его 17 раз ходить на «Пламя Парижа», где Лепешинская танцевала партию актрисы придворного театра Людовика XVI Амур.

Самыми активными «ходоками» по части балерин называют секретаря ВЦИК СССР Авеля Енукидзе и «всесоюзного старосту» Михаила Калинина. С 1922 года они были «кураторами» Большого театра, после чего на этот советский очаг культуры посыпались разного рода преференции в виде увеличения зарплат артистам, прикрепления их к кремлевской больнице, улучшения жилищных условий и т.д. Утверждают, что в качестве благодарности за все эти блага приглашаемые «в кабинет» балерины танцевали для Енукидзе и Калинина голышом, получая в качестве подарков импортное белье, косметику и побрякушки. Эти россказни до сих пор остаются на уровне слухов, поскольку документально не подтверждены. Как и нашумевшая история с балериной Большого театра шестнадцатилетней Беллой Уваровой, якобы погибшей из-за того, что отказала Калинину в близости. В мемуарах известной советской оперной певицы Веры Давыдовой , опубликованных в 1993 году под громким названием «Кремлевкие козлы. Исповедь любовницы Сталина», рассказывается о том, как Калинин преследовал Уварову, ее привозили к нему домой. А потом, спустя две недели после знакомства со «всесоюзным старостой», балерина пропала. Лишь месяц спустя в подмосковном лесу нашли обезображенный труп девушки. Давыдова пишет, что следствие по этому делу курировал лично Сталин, угрозу от нужного ему в тот момент Калинина он отвел, а родителей Беллы вскоре репрессировали по надуманным обвинениям.

Енукидзе был крестным второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. Жена брата первой супруги «отца народов» Мария Сванидзе (репрессирована и расстреляна в 1942 г.) характеризовала в своих дневниках (они сохранились) Енукидзе как развратника и сластолюбца, дошедшего до совращения 9-11-летних девочек. Ему единственному из советских политических деятелей подобного уровня предъявили обвинение в педофилии. Поэтому романы Енукидзе с балеринами, если они на самом деле и были, на подобном фоне выглядят невинным флиртом.

Когда Берия еще не вышел из доверия

Если говорят о многочисленных любовницах Лаврентии Берии, то неизменно вспоминают и балерин. Хотя их фамилии, в отличие от известных актрис, скажем, Татьяны Окуневской и Зои Федоровой, до сих нигде не назывались.