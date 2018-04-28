500 человек на одной сцене: территория танца «Танцуют все» провели благотворительный концерт

Почти полгода шла подготовка к этому концерту. На одну сцену КВЦ «Губернский» вышли воспитанники территории танца «Танцуют все», дети и взрослые с ограниченными возможностями. Сцена объединила всех людей, ведь между теми, кто искренне любит танец, нет преград.

Поддержать своих близких и друзей собрался полный зал. В этот день в «Губернском» царила особая атмосфера — атмосфера добра и взаимопомощи. Каждый пришедший на концерт внес свой вклад. Кто-то помог деньгами, а кто-то поддержкой. Общими усилиями удалось собрать больше 150 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на развитие лагеря «Дельфинград», который каждое лето организует общественная организация инвалидов «Белый дельфин», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Наш летний лагерь проходит на территории Судиславского района. Молодые ребята 2 недели живут в палатках. Вот именно на обновление туристического снаряжения и пойдут собранные средства. Наши инвалиды не только приобретают навыки самостоятельной жизни, но и помогают ветеранам войны и труда. Устанавливаются дружественные связи. Нам этот лагерь очень важен. Мы благодарны всем, кто пришел на этот концерт, — поделился Сергей Труль, председатель областной общественной молодежной организации инвалидов «Белый дельфин».

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На сцену вышли как самые юные воспитанники территории танца «Танцуют все», так и дамы элегантного возраста, самой старшей из которых уже за 70.

На финальный поклон на сцене собрались все участники концерта: костромичи, гости из Ярославля и Иванова. В общей сложности на сцене стояло больше 500 человек.

Как рассказала Мария Ерина, директор школы «Танцуют все» и организатор концерта, в нем приняли участие 420 детей и 200 взрослых.

Некоторые предприниматели Костромы, побывавшие на этом уникальном концерте, приняли решение оказать целевую помощь нуждающимся семьям, в которых есть дети с ДЦП, синдромом Дауна.

Провести этот концерт удалось благодаря выигранному президентскому гранту. Костромская областная общественная организация «Танцующие звезды» оказалась в числе победителей в 2017 году.