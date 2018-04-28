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Концерт группы «НАИВ» в Краснодаре перенесен
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Концерт группы «НАИВ» в Краснодаре перенесен 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Группа «Наив» официально отменила свое выступление в Краснодаре. Мероприятие, приуроченное к выходу нового альбома коллектива, переносится на 23-е августа.
Казус с ростовской частью «турне» (напомним, презентация «пластинки» на берегах Дона также была отложена) нарушила гастрольный график московских рокеров. Логистические проблемы решить не удалось, и визит одного из лидеров отечественного «панка» был назначен на другую дату.
Тем не менее летнее шоу Александра «Чачи» Иванова и компании готовит жителям краевой столицы несколько сюрпризов. Люди, купившие билет на апрельский «сейшн» музыкантов (28.04.2018), получат возможность присутствовать на саунд-чеке культового квартета.
Помимо описанных выше бонусов, «пострадавшие зрители» примут участие в масштабной автограф-сессии, а также смогут сфотографироваться со своими любимцами.
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