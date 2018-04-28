На заметку геймеру: 5 книг не про чтение, а про игру

КНИГА-РАСКРАСКА

Наследие. Бесцветная новелла, которую вы раскрасите Чак Паланик

Вслед за «Приманкой» издательство АСТ выпускает на русский рынок еще одну книгу-раскраску для взрослых современного американского классика. На этот раз это детективная история про горшок с деревом, обещающим своему владельцу бессмертие. Идея делать книги с иллюстрациями, которые читатель может самостоятельно раскрасить, принадлежит самому Чаку. Так книга из безликого товара народного потребления превращается в акт совместного творчества. А это, зная любовь Паланика к нуару, захватывает и, слава богу, не успокаивает.

КНИГА-ЛАБИРИНТ

«ОТСЮДА-ТУДА. Книга лабиринтов: неспешные прогулки по улочкам, аллеям и тропинкам», Шон Дженсон

Отсюда — туда. Книга лабиринтов Шон Дженсон

В сборнике, выпущенном издательством «Манн, Иванов и Фербер» 48 миров-лабиринтов, расположенных в порядке возрастания сложности. Каждый мир занимает страницу или даже разворот и претендует как минимум на несколько часов вашего времени. Автор головоломок Шон Дженсон (большой поклонник гения имп-арта Эшера) в рабочее время занимается графическим дизайном на телевидении, а в свободное — рисует лабиринты. Причем, вручную. И так уже 30 лет. Поклонникам игр-бродилок посвящается.

КНИГА-ИГРА

«ПОДЗЕМЕЛЬЯ ЧЕРНОГО ЗАМКА», Дмитрий Браславский

Подземелье черного замка Дмитрий Браславский

Это текстовый квест и тот самый случай, когда вы (точнее, главный герой) напрямую участвуете в формировании сюжета и влияете на ход событий. Принцип такой: автор регулярно предлагает вам выбор, вы его делаете и дальше, следуя указаниям, попадаете в ту или другую главу. Если передумаете, можно вернуться и сделать другой ход, что дает массу вариантов развития истории и разные финалы. Верите в магов, принцесс и мир без компьютеров? Тогда эта книга для вас.

3-D КНИГА

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. Книга с дополненной реальностью», Льюис Кэрролл

Алиса в стране чудес. Книга с дополненной реальностью Льюис Кэрролл

Сказка Льюиса Кэрролла — в принципе нестыдное чтение для взрослой девушки. А после того, как издательство «Эксмо» издало ее интерактивный вариант с мимимишными иллюстрациями Евгении Гапчинской — это лучший способ забыть о дате рождения в паспорте и немедленно впасть в детство. Итак, загружаете в смартфон или планшет приложение, наводите на картинку, отмеченную значком, и смотрите 3-D мультфильм.

КНИГА-ПАНОРАМА

СЕРИЯ «МОСКОВСКИЕ ЛАБИРИНТЫ»

Найди и покажи в Москве. Музеи и парки Роман Абрамов

Еще один адресованный детям проект, который хочется у них если не отнять, то хотя бы взять попользоваться. Во-первых, это красиво. Во-вторых, интересно, поскольку все книги этой серии «Клевер-Медиа-Групп» снабжены наклейками, лабиринтами и мини-раскрасками. В-третьих, каждая книга — качественный тематический путеводитель по музеям, бульварам, архитектурным объектам, паркам и другим достопримечательностям столицы. В общем, все как у взрослых, только лучше.