Первомайский путеводитель по выходным в Казани

Казанцы достойно пережили длинную рабочую неделю. Впереди, как и было обещано, четыре выходных дня подряд: воскресенье, понедельник, вторник и среда. Если планов на майские каникулы еще нет, можно подобрать себе что-то из нашего списка. Ниже — пара самых ярких событий на каждый день.

28 апреля, суббота

На парковке у «Казань Арены» казанцев будут ждать на автодерби — бои на выживание. Это развлекательное мероприятие, а не кровавый спорт. Автомобили-участники укомплектованы «броней». Побеждает автомобиль, которому удастся вывести из строя соперника. Ожидаются также: файершоу, дрифт-шоу, соревнования по автозвуку и силовому экстриму. Начало в 18.00. Вход — 500 рублей.

29 апреля, воскресенье

В обновленном казанском цирке идет программа «Браво» — совместный проект цирка Никулина на Цветном бульваре и Российской цирковой компании. Выступают: яки, бизоны, верблюды, леопард, олени, обезьяны и дикобраз. Им помогают канатоходцы, акробаты и клоуны. Начало в 14.00. Вход — до 1 300 рублей.

В этот же день в «Баскет-Холле» казанский «Уникс» сыграет с «Нижним Новгородом» в рамках Единой лиги ВТБ. Начало в 17.45. Вход — от 100 рублей.

30 апреля, понедельник

В Болгарском заповеднике праздник — гастрономический фестиваль «Чак-Чай». Главные угощения — татарский чак-чак и травяной булгарский чай. Программа обширная: мастер-классы, танцы, песни, ярмарка и историческая реконструкция. Начало в 10.00. Вход свободный. Полная программа фестиваля здесь.

В «Корстоне» выступает группа Gazirovka. Это группа, широко известная благодаря песне «BLACK». Начало в 22.00. Вход — 500 рублей.

1 мая, вторник

В Свияжске официально открывается туристический сезон. Запланированы мастер-класс по народным танцам, интерактивная развлекательная программа и музыка от фолк-группы «Отава Е». Начало в 11.00. Вход свободный. Полная программа праздника здесь.

В честь Праздника Весны и Труда в Казани проведут четыре митинга: — в 9.00 в Лядском саду; — в 10.30 в парке Победы; — в 11.00 в сквере Славы (пересечение проспекта Победы и Зорге); — в 14.00 у памятника Вахитову; — в 14.00 еще один митинг в сквере Славы.

2 мая, среда

Последний день выходных можно провести в невидимых, но ощутимых объятьях балета. В «Киномаксе» будут транслировать постановку Большого «Пламя Парижа». Начало в 19.30. Вход — 450 рублей.

Полное расписание событий смотрите в разделе «Афиша» — здесь.

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