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Тест: Выживете ли вы на советском производстве?
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Тест: Выживете ли вы на советском производстве? 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Ежегодно 28 апреля отмечают Всемирный день охраны труда. Все представители рабочих профессий вспоминают своих колег, погибших или пострадавших на производстве.
В Советском Союзе проблема травм в цехах или даже на полях стояла не менее остро. Это подтверждает то огромное количество плакатов по технике безопасности на производствах, над которыми трудились лучшие художники страны. Простые и доступные каждому листовки сейчас выглядят странно и даже смешно. В интернете пририсовывают им смешные подписи — и так современному зрителю даже кажутся более логичными!
«МИР 24» решил проверить, сможете ли вы понять, что хотят донести плакаты — а значит и сможете ли вы выжить на опасном производстве. Мы покажем вам 10 плакатов без надписей, а вы постарайтесь ответить на простой вопрос: что советуют делать или не делать листовки.
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