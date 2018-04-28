Тест: Выживете ли вы на советском производстве?

Ежегодно 28 апреля отмечают Всемирный день охраны труда. Все представители рабочих профессий вспоминают своих колег, погибших или пострадавших на производстве.

В Советском Союзе проблема травм в цехах или даже на полях стояла не менее остро. Это подтверждает то огромное количество плакатов по технике безопасности на производствах, над которыми трудились лучшие художники страны. Простые и доступные каждому листовки сейчас выглядят странно и даже смешно. В интернете пририсовывают им смешные подписи — и так современному зрителю даже кажутся более логичными!

«МИР 24» решил проверить, сможете ли вы понять, что хотят донести плакаты — а значит и сможете ли вы выжить на опасном производстве. Мы покажем вам 10 плакатов без надписей, а вы постарайтесь ответить на простой вопрос: что советуют делать или не делать листовки.