В «Уфимских липах» звезды спорта и искусства построят беседку

Тропа здоровья в башкирской столице обзаведется новым объектом: сегодня, 28 апреля, в «Уфимских липах» появится беседка для отдыха.

К экологической акции «Доброе дело» и строительству павильона для отдыха примкнут звезды спорта и искусства. О своем участии уже сообщили шорт-трекист Семен Елистратов и народный артист Республики Башкортостан Азамат Гафаров

— Принять участие в благоустройстве зоны отдыха, уборке лесного массива и сборке беседки приглашаем всех желающих, — рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.

Тропа здоровья находится в лесу за Уфимским медколледжем на улице Зорге. Протяженность пути — около 2 км.

Начало мероприятия в 14:00.