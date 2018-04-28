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В «Уфимских липах» звезды спорта и искусства построят беседку
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В «Уфимских липах» звезды спорта и искусства построят беседку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Тропа здоровья в башкирской столице обзаведется новым объектом: сегодня, 28 апреля, в «Уфимских липах» появится беседка для отдыха.
К экологической акции «Доброе дело» и строительству павильона для отдыха примкнут звезды спорта и искусства. О своем участии уже сообщили шорт-трекист Семен Елистратов и народный артист Республики Башкортостан Азамат Гафаров.
— Принять участие в благоустройстве зоны отдыха, уборке лесного массива и сборке беседки приглашаем всех желающих, — рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.
Тропа здоровья находится в лесу за Уфимским медколледжем на улице Зорге. Протяженность пути — около 2 км.
Начало мероприятия в 14:00.
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